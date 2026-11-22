The Hacker Newsは11月16日(現地時間)、「Six Unpatched Danfoss Refrigeration Controller Flaws Could Allow Remote Takeover Without Login」において、Danfoss製の冷凍制御装置「AK-SM800A」に存在する6件の脆弱性について報じた。

脆弱性はオランダのセキュリティ企業Midnight Blueが発見した。本稿執筆時点で修正パッチは公開されておらず、最新版ファームウェア5.4.0でも解消されていないという。

欧州で冷蔵・冷凍設備へのサイバー攻撃が相次ぐ

欧州では10月以降、冷蔵・冷凍設備の温度を上昇させるサイバー攻撃が相次いでいる。被害を受けた施設では内部温度が50度に達し、食品の大量廃棄や一部では火災などの影響が出たとされる。

AK-SM800Aは店舗の冷蔵庫や冷凍庫を制御する装置で、保守会社による遠隔管理にも利用される。ドイツ連邦情報セキュリティ庁(BSI)は、複数国の冷凍設備が改ざんされた事案にAK-SM800Aが関係していたと説明している。ただし、今回発見された脆弱性が実際の攻撃に悪用されたかどうかは確認されていない。

ベルギー、アイルランド、ドイツのサイバーセキュリティ当局は、装置の管理インタフェースをインターネットから切り離すよう勧告している。

6件の脆弱性を発見、認証なしで装置を乗っ取る恐れ

Midnight Blueの研究者は、調査開始時点で最新版だったファームウェア5.3.2を分析し、わずか1時間で6件の脆弱性を発見した。AIを使用しない手動の分析だったという。

6件はいずれも「スタックベースのバッファーオーバーフロー」に分類される。悪用された場合、認証されていない攻撃者が遠隔から装置を完全に乗っ取ったり、サービス運用妨害(DoS: Denial of Service)を引き起こしたりする可能性がある。

さらに、AK-SM800Aにはセキュアブート機能がないため、工場出荷状態への初期化やファームウェア更新後も残る不正コードを設置できるという。装置が使用不能となり、交換が必要になる事態も想定される。

なお、脆弱性の技術的な詳細やCVE(Common Vulnerabilities and Exposures)番号は公開されていない。修正が完了するまで詳細な情報の開示は控えられる見込みだ。

最新版でも未修正、インターネットからの遮断を推奨

Danfossは11月、ファームウェア5.4.0への更新手順やパスワード規則の強化を記載した文書を公開した。しかし、今回の脆弱性に対する修正は示されていない。

BSIは当初、5.4.0は脆弱性の影響を受けないと発表したが、同日中に訂正し、影響の可能性を排除できないと説明した。

修正パッチが公開されるまでの間、管理者には次の軽減策が推奨されている。

装置の管理インターフェイスをインターネットから遮断する

遠隔アクセスが必要な場合は、安全なVPNまたは保護された内部ネットワークを利用する

温度設定、霜取りスケジュール、アラーム、アカウント、リモートアクセス設定に不正な変更がないか確認する

AK-SM800Aには安全な接続を強制する「strict mode(厳格モード)」が搭載されている。フランスのCERT-FRは有効化を推奨しているが、研究者は同機能だけではリモートコード実行(RCE: Remote Code Execution)を防げないと指摘している。

Midnight Blueは、個別の脆弱性の修正やstrict modeの有効化だけでは十分な防御にならないと指摘する。管理者には、インターネットに公開されている装置を洗い出し、VPNやアクセス制限によって管理インタフェースへの接続を制限するよう強く推奨している。