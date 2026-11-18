Google Threat Intelligence Group（GTIG）は11月16日、公式ブログ「GTIG AI Threat Tracker: Agentic Threat Activity Crosses a Significant Threshold」において、サイバー攻撃者による生成AIの利用が新たな段階に入ったと報告した。

これまで攻撃者は、フィッシングメールの作成や攻撃コードの開発支援などに生成AIを利用してきた。しかし、最近では複数のAIエージェントを連携させ、脆弱性の調査から攻撃の実行まで、一連の工程を自動化する動きが確認されている。

GTIGとMandiantは、攻撃者がAIを利用して攻撃に必要な時間を短縮し、大規模な攻撃を展開する能力を高めていると指摘している。

セキュリティ更新前後のコードを比較、AIが攻撃まで自動化

GTIGが今回確認したのは、「exploit_agent」と呼ばれる複数のAIエージェントを組み合わせた攻撃用フレームワークだ。

このフレームワークは、外部からアクセス可能な準備用サーバで発見された。複数の高性能LLMやローカル環境で動作するLLMと連携し、広く利用されているWebアプリケーションの脆弱性を継続的に調査する仕組みを備えていた。

特徴的なのは、セキュリティ更新プログラムの公開前後のソースコードを比較する点だ。

ソフトウェアの開発元が脆弱性を修正すると、修正前後のコードの違いから、どの部分に問題があったのかを推測できる場合がある。exploit_agentは、こうした差分をAIで分析して脆弱性の候補を特定し、攻撃コードを作成したうえで、自動的に実行する。

GTIGによると、この一連の処理は人間が途中で操作することなく実行できるという。

発見されたサーバには、攻撃対象から窃取されたデータのほか、内部ネットワークの調査、総当たり攻撃、Webシェルの設置などに利用できるスクリプトも保存されていた。

また、被害対象に関する記録から、攻撃者はフランスのメディア・エンターテインメント業界や教育分野のWebサイトに関心を持っていたとみられる。

GTIGは、脆弱性の発見から悪用までを人間の介入なしに自動化するLLMフレームワークを、今回初めて確認したとしている。

AIの活用で、修正済みの脆弱性が狙われやすくなる可能性

Googleが警戒しているのは、AIによって既知の脆弱性を攻撃に利用するまでの時間が短縮されることだ。

一般に、ソフトウェアの脆弱性が発見されると、開発元は修正プログラムを公開する。しかし、利用者が更新を適用するまでには一定の時間がかかる。この間、修正プログラムを適用していないシステムは攻撃を受ける可能性がある。

攻撃者は、公開された修正内容を分析することで、すでに修正された脆弱性を特定し、未更新のシステムを狙うことができる。こうした既知の脆弱性は「N-day脆弱性」と呼ばれる。

従来、修正前後のコードを比較して脆弱性を特定し、実際に動作する攻撃コードを作成するには、専門知識と作業時間が必要だった。

しかし、LLMを用いれば、コードの比較や分析、攻撃コードの作成といった工程を自動化できる。攻撃者にとっては、未知の脆弱性を探すよりも、公開された修正情報を手掛かりに既知の脆弱性を悪用する方が効率的になる可能性がある。

実際に、Googleは2026年8月に発生した印刷管理ソフトウェア「PaperCut」の脆弱性を悪用した攻撃にも言及している。

この事例では、認証回避の脆弱性「CVE-2026-81578」と、動的なクラス読み込みに関する脆弱性「CVE-2026-82078」が悪用された。両者を組み合わせることで、認証なしでリモートコードを実行できる可能性があった。

Googleが紹介した調査によると、脆弱性の公表から4日後には、攻撃者がLLMを利用して攻撃コードの開発や検証、攻撃対象の選定を進め、大規模な攻撃を実行したとみられる。

こうした事例は、AIによる攻撃の自動化が、脆弱性の公開から実際の悪用までの時間を短縮する可能性を示している。

AI攻撃ツールが複数登場、企業には迅速な更新が重要に

Googleのレポートでは、exploit_agent以外にも「ARTEX」「CAIRN」「CyberStrikeAI」「PentAGI」といった、AIを悪用した攻撃用フレームワークが取り上げられている。

AIエージェントが偵察から侵入、権限昇格、内部ネットワークへの横展開までを統括する仕組み（出典：Google Threat Intelligence Group）

これらのツールは、複数の作業をAIエージェントに分担させることで、攻撃の各工程を効率化するものだ。脆弱性の調査や攻撃コードの開発など、これまで人間が行っていた作業の一部を自動化できる。

ただし、現時点ではAIによる攻撃の自動化にも限界がある。Googleは、AIエージェントを利用した攻撃では大量の通信や特徴的なコードの痕跡が残る場合があり、従来の攻撃より検知しやすくなる側面もあると指摘している。

また、LLMが生成した攻撃コードの中には、実際には動作しないものも多く、セキュリティ研究者が真偽の確認に追われるケースもある。

それでも、AIの進歩によって攻撃の速度や規模が拡大する可能性は高い。

企業にとって重要なのは、公開された脆弱性への対応を迅速に進めることだ。特に、インターネットに公開されたサーバや業務システムでは、修正プログラムの公開後、短期間で攻撃が始まることを想定した対策が求められる。

AIによるサイバー攻撃の自動化は、企業の脆弱性管理やセキュリティ更新の運用にも影響を及ぼしそうだ。