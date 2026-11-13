人手不足が続く建設業界では、業務のデジタル化がますます重要になっている。図面や写真、書類などをデジタルデータで扱い、本社や現場、協力会社との間でデータを共有する機会も増えている。

一方で、本社ではクラウドサービスの活用が進んでいても、現場事務所では紙やサーバーによるデータ管理が残っているケースもある。こうした現場のデータ管理をどう変えていくか。それと同時に、ランサムウェアなどのサイバー攻撃からデータをどう守るかも重要な課題だ。

現場事務所のデータ管理を見直し、本社や協力会社とも安全かつスムーズにデータを共有できる環境をつくるには、何が必要なのだろうか? 約10年にわたり建設業界にDropboxを届けてきたジャパンギャランティサービス株式会社(以下、JGS)と、Dropbox Japan株式会社が、建設業のデータ管理について語り合った。

(写真中央) ジャパンギャランティサービス株式会社 代表取締役 小山 啓二氏

(写真左) ジャパンギャランティサービス株式会社 営業推進部 係長 立羽(たてば) 雅樹氏

(写真右) Dropbox Japan株式会社 日本ビジネス統括社長 龍村(りょうむら) 洋一氏

建設現場でデータを保持する不便とリスク

──まずは両社の事業についてお聞かせください。

JGS小山氏 ：JGSは40年以上にわたり、建設業界のお客様に複合機やパソコンといったIT機器をレンタルしてきました。また近年では、建設業界のAI・DX化に歩調を合わせ、ITベンダー様との協業によるクラウドサービスの販売などソリューション事業にも力を入れています。私たちは「レンタル＆サービス」というビジネスモデルに磨きをかけ、「お客さまに選ばれる企業価値の創造」が実現できるよう日々取り組んでいます。

Dropbox龍村氏 ：Dropboxは、ファイルをクラウド上に保存して、パソコンやスマートフォンなどから、どこからでもアクセス・共有できるサービスです。建設業は、大容量のデータをさまざまな場所で多くの関係者と共有するため、Dropboxがフィットする業界の一つだと考えています。

──建設現場における、書類や図面、写真といったデータ管理の現状について教えてください。

JGS小山氏 ：建設業は膨大な書類が必要な世界です。またそのデータは、施工品質と安全の証明に繋がり、非常に重要です。この10年ほどで、書類のデジタル化はかなり進みました。しかし、本社ではクラウドサービスを使っていても、仮設の現場事務所まではクラウド活用が進んでいないという企業も多いのが実情です。

ジャパンギャランティサービス株式会社 代表取締役 小山 啓二氏

Dropbox龍村氏 ：以前、お客様から伺ったのが、現場で撮った写真をアップロードするためだけに、近くにある自宅を通り過ぎて、わざわざ本社まで戻っていたというお話です。データをクラウドで管理していれば、現場から写真をアップロードし、そのまま帰宅できます。

── 一方で、近頃は、サイバー攻撃のリスクが深刻化しています。建設業界ではどのような意識の変化が出ているのでしょうか?

Dropbox龍村氏 ：建設業には厳密な納期がありますから、サイバー攻撃によって業務が止まれば、事業への影響も大きくなります。そのため、犯罪者にとっては「データの身代金」を要求しやすい業界です。だからこそ私たちは、お預かりするデータを守る仕組みには非常に気を遣っています。Dropboxは、政府が求めるセキュリティ要件を満たしたクラウドサービスが登録されるISMAPのリストにも掲載されていますし、ランサムウェアに対しても、被害を検知し、被害前の状態にまとめて戻せる機能を用意しています。

JGS立羽氏 ：大手だけでなく、地場の建設会社様の意識も、この数カ月で大きく変わってきているのを感じています。春頃にSCS評価制度 (※) の話をしても「知らない」「聞いたことはある」という方が多かったのですが、ここ2カ月ほどは「すでに対策を進めている」という声が増えています。

(※)SCS評価制度：企業のセキュリティ対策状況を★で評価・可視化する制度。取引先にも対策が求められることが想定されており、中小建設会社にとっても無関係ではない。

データを「タンス預金」から、クラウドという安全な「銀行」へ

──それでは、建設業向けにIT機器のレンタルをおこなうJGSが、Dropboxを扱うようになった経緯を教えてください。

JGS立羽氏 ：かつては、物理サーバーを現場事務所に設置することが主流でした。しかし、埃が多く、室内温度や電圧が安定していないため、故障や不具合が起きることもありました。そこで、「もっと安全にデータを管理する方法はないか」とご相談を受け、まずは物理サーバーのバックアップ先としてDropboxをご提案したのが始まりです。それが今では、物理サーバーに代わるものとなっています。販売代理店となって約10年で、70社を超える企業にご利用いただき、継続率は約97%です。

Dropbox龍村氏 ：導入を検討されるお客様は、当初、手元にデータがないことへの不安を感じられていましたが、バックアップの便利さやスピードを知るにつれ、クラウドに対する認識も変わっていきました。あるお客様からは「手元でのデータ管理は、タンス預金のようなもの。クラウドは銀行のような強固な設備の中で管理されているのだと気づいた」という声もいただいています。

Dropbox Japan株式会社 日本ビジネス統括社長 龍村 洋一氏

──数あるクラウドストレージサービスの中で、Dropboxが選ばれる理由は何でしょうか?

JGS立羽氏 ：なんといっても「使いやすさ」です。どれだけ高機能でも、操作が分かりづらいものは現場で使っていただけません。Dropboxは普段のPC操作と変わらず、ITが苦手な方や年齢層の高い方にも、すんなり受け入れていただけます。

もう一つ評価されるのが「速さ」です。図面や写真などの大容量データを扱うことが多く、通信環境も十分とはいえない現場事務所もあります。そうした環境で、大容量のデータをスムーズに扱えることは大きなメリットです。私たちは自信を持って、お客様に「Dropboxが一番いい」とお答えしています。

Dropbox龍村氏 ：その「速さ」は、Dropbox Japanがサービス開始当初から磨いてきた技術の一つです。ファイル全体を同期するのではなく、変更された部分だけを同期する仕組みになっています。

年齢層を問わず使いやすいDropboxと、JGSの心強いサポート体制

ジャパンギャランティサービス株式会社 営業推進部 係長 立羽 雅樹氏

──最近の導入事例について教えてください。

JGS立羽氏 ：直近では、神奈川県のお客様に全社でご導入いただきました。課題は三つありました。「本社サーバーの老朽化」「現場事務所のサーバーにおける情報漏えい対策とバックアップの属人化」そして、「協力会社を含む取引先との情報共有における、利便性とセキュリティの両立」です。

スムーズに利用を始められるよう、導入前から主幹部署と運用ルールを協議し、誰でも分かる手順書を用意しました。運用開始から半年ほどですが、「環境に依存することなくPCやモバイル端末でアクセスが可能になったこと、協力会社とも簡単に情報共有できるようになった」と好評です。

Dropbox龍村氏 ：お客様の運用に合わせて、導入から定着までサポートしてくださる。そこがJGSさんの最大の価値だと思います。

JGS小山氏 ：レンタル業は、物を貸し出して終わりではありません。導入したものを便利に使っていただくところまで支える。創業から続くJGSの理念です。

リスク管理からAI活用まで、両社が描く建設業の情報管理

──2026年9月には、「Dropbox Protect」を世界に先駆けて日本で提供開始されました。この新サービスは、どのような課題を解決するのでしょうか?

Dropbox龍村氏 ：課題の一つが、「オーバーシェアリング（過共有）」です。たとえば、竣工後も協力会社とのファイル共有が残ったままになっているケースです。これはいわば「窓が開きっぱなしの状態」でセキュリティリスクにつながります。

「Dropbox Protect」は、Dropboxに加え、Google DriveやMicrosoft 365で誰と何を共有しているのかを可視化し、不要な共有を止めることができます。SCS評価制度でも共有状態の適切な管理が求められており、その対応にもつながると考えています。

JGS小山氏 ：共有して終わりではなく、その後の状態まできちんと管理していく。それは当社のビジネスのポリシーにも合っています。いまの時代に即したサービスだと思います。

──共有の状態を整えておくことは、今後のAI活用にも関わってきそうですね。

Dropbox龍村氏 ：そうですね。共有が整理されていないままAIを使えば、本来見せるべきでない情報まで、AIが参照してしまうおそれがあります。だからこそ、共有状態や権限を整理し、適切な人が適切な情報にアクセスできる環境が必要です。そうすれば、過去の竣工データを基に、新しい工事の積算のモデルケースを出す、といったAI活用も可能になります。

──最後に、情報管理やDXに課題を感じている建設会社の皆さまへメッセージをお願いします。

Dropbox龍村氏 ：日本の建設業のお客様が抱える課題を理解し、その解決につながるテクノロジーに変え、JGSさんに「現場へ届く言葉」に翻訳していただく。そのループを、今後もメーカーとして愚直に回し続けていきます。

JGS小山氏 ：どれほど高機能なサービスでも、使われなければ価値は生まれません。私たちは、機能そのものを説明するのではなく、それによってお客様が解決できる課題を重視してご提案し、運用が定着するまで並走していきます。また、導入を社内で提案してくださる情報システム部門の方が、その価値をきちんと説明できるようにすることも大切です。そのための「社内で勝てる武器」をお渡しする。それが私たちの役割だとも考えています。

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