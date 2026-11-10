UiPathは11月6日、年次イベント「UiPath FUSION TOKYO 2026」で、AIを活用して企業の業務プロセスを理解・再設計する新製品「UiPath Cartographer」を紹介した。

同製品は業務資料や担当者へのヒアリングをもとに、自動化に向けた「業務の地図」を作成する。一般提供を開始した「UiPath for Coding Agents」と組み合わせることで、業務の設計から自動化の実装までを一貫して支援する。

同社は、企業の業務に関する知識やルールを整理した「Map of Work（業務の地図）」を基盤に、Cartographerによる「理解・再設計」、UiPath for Coding Agentsによる「実装」、UiPath Maestroによる「実行・検証・分析」を連携させ、業務プロセスの再構築を加速する考えだ。将来的には、人間による判断や例外対応の情報を記録する「Decision Ledger」も提供し、業務の改善に活用する計画だ。

Cartographerが現場の知識を集め、AIを前提に業務を再設計

Cartographerは、企業内に分散した業務知識を整理し、業務プロセスの現状把握と再設計を支援する製品だ。

業務マニュアルや手順書、既存の業務フロー、担当者へのヒアリングなどをもとに、業務の各工程やルール、例外処理を整理する。資料に不明確な点があればAIが担当者に質問し、現場の経験に依存している判断基準なども対話を通じて明らかにする。

イベントでは、UiPath マーケティング本部 本部長の夏目健氏が、CartographerとCoding Agentsの機能を紹介した。

UiPath マーケティング本部 本部長 夏目健氏

夏目氏は、Cartographerについて、現在の業務を示す「As-Is」の可視化にとどまらず、AIや自動化技術を組み込んだ将来の業務を示す「To-Be」の設計まで支援できる点を強調した。

こうして整理した情報をもとに、業務定義書（PDD）やシステム定義書（SDD）をWord形式で出力できる。設計書には、業務の背景やルール、例外処理、KPI、エラー発生時の対応方法などが盛り込まれる。

また、各工程をAIエージェント、RPA、人間のどれが担当するのかといった役割分担も定義できる。AIに任せる処理と人間による判断が必要な処理を整理し、自動化の実装につなげる仕組みだ。

業務の理解・再設計を担うCartographerと、自動化の実装を担うUiPath for Coding Agents（出典：UiPath）

Coding Agentsが業務の地図を自動化の仕組みに変換

Cartographerが業務プロセスの理解と設計を担うのに対し、UiPath for Coding Agentsは、その設計を実際の自動化の仕組みに変える役割を担う。

Cartographerが作成した「AI業務地図」をもとに、Coding Agentsが自動化のワークフローやAIエージェントなどを生成する。

具体的には、RPAのワークフローに加え、業務プロセス全体を管理するUiPath Maestroのワークフローや、人間が確認・判断するための画面などを組み合わせた仕組みを構築できる。

夏目氏は、業務の将来像を設計する工程と、それを自動化として実装する工程は、従来、人間が多くの時間を費やしていた部分だと説明した。両製品によって、この工程を連続して支援できることが大きな特徴だという。

生成した仕組みについては、動作確認やテストを行いながら修正を進めることもできる。Coding Agentsは新規開発だけでなく、運用開始後のエラー対応やメンテナンスを含め、自動化のライフサイクル全体を支援する。

また、AIによる処理の後に人間の確認が必要な場合には、判断に必要な情報を一つの画面にまとめたアプリケーションを用意し、確認後の処理を後続の自動化につなげることも可能だ。

UiPath for Coding Agentsは今回、一般提供が開始された。Claude Code、Cursor、Codexなどのコーディングエージェントに対応し、UiPath Platformを利用した自動化の構築や運用を支援する。

こうして構築した自動化プロセスは、UiPath Maestroを通じて実行・管理し、検証や分析を通じて改善につなげる。

開発期間が約3カ月から約1カ月に、実際のプロジェクトで活用

夏目氏は、UiPathが手掛けたプロジェクトでCartographerとCoding Agentsを活用した事例も紹介した。

2026年2月ごろに開始したプロジェクトでは、担当者へのヒアリングによる現状業務の把握から、将来の業務設計、要件定義、開発、テスト・評価までを従来の手法で進めた。しかし、業務の整理や設計の過程で手戻りが発生し、実際に動く仕組みを作るまでに約3カ月を要したという。

一方、同年夏ごろに開始した別のプロジェクトでは、Cartographerを使って現状業務の整理や将来の業務設計、設計書の作成を約2週間で完了。続く約2週間でCoding Agentsを活用した自動化の開発とPoC（概念実証）の評価まで進めた。

夏目氏は、Cartographerとの対話を通じて設計を進めることで手戻りが減り、従来約3カ月を要していた工程を約1カ月で進められたと説明した。

なお、両者は異なるプロジェクトの実績であり、工程の範囲も完全には一致しないものの、業務の理解・設計から開発までをAIで支援することによる期間短縮の可能性を示す事例となった。

CartographerとCoding Agentsを活用した開発プロセスの比較。従来約3カ月を要した工程に対し、新たなアプローチでは約4週間でPoC評価まで進めた（出典：UiPath）

業務プロセスのひな型も用意、3つの導入アプローチを提供

Cartographerでは、企業が業務プロセスを一から設計するだけでなく、あらかじめ用意された業務プロセスのひな型を活用することもできる。

夏目氏は、UiPathが提供する自動化の導入方法として、3つのアプローチを紹介した。

1つ目は、業界や部門に共通する業務を自動化した「UiPath Solutions」をそのまま適用する方法だ。業務フローやRPA、AIエージェントの定義などを組み合わせたソリューションを利用することで、設計や開発の負担を軽減する。

2つ目は、「Process Atlas」を活用して自社向けに業務プロセスを調整する方法だ。Process Atlasは、専門家が検証した業務プロセスのマップ集で、グローバルでは100以上のプロセスが定義されているという。

3つ目は、CartographerとCoding Agentsを活用し、自社固有の業務プロセスを新たに構築する方法だ。イベントのデモでは、この方法を紹介した。

UiPath Solutionsでは、医療分野や金融犯罪対策、製造・小売・流通などの業務を対象としたソリューションも展開している。

夏目氏は、日本でも金融犯罪対策のコンプライアンス業務やCFO部門向けのソリューションに引き合いがあると説明した。

UiPathは、企業が自社の業務に応じてこれらの方法を使い分けられるようにすることで、業務の理解・設計から自動化の実装までを支援する考えだ。