NTTデータは11月20日、企業全体のクラウドセキュリティを一元管理するサービス「A-gate View」の提供を開始することを発表した。クラウドの設定不備やソフトウエアの脆弱性、不審な操作などを検出する既存サービス「A-gate」のノウハウと、NTTデータ自身のセキュリティ運用の知見を生かして開発したという。

同社は2026年6月からクライアントゼロとしてA-gate Viewを全社導入しており、リスクの把握から各システム管理者への是正依頼、対応状況の管理まで活用しているとのことだ。

セキュリティリスクの検出から是正状況まで一元管理

A-gate Viewは、クラウドの設定不備、ソフトウエアの脆弱性、不審な操作、異常なリソースなどを一元的に可視化する。組織やシステムごとのリスクを把握できるほか、クラウド環境の用途やリスクの重要度に応じて、優先的に対処すべきリスクの特定を支援する。

検出したリスクについては、内容と推奨する是正方法を日本語で表示。各システム管理者への是正依頼や、リスクを許容する場合の申請・承認、対応状況の共有まで一元管理できる。

コミュニケーションツールやチケット管理ツールとの連携にも対応し、企業が既存の運用プロセスを活用しながら是正対応を進められるようにする。

また、リスクごとの対応状況や履歴を管理し、対応期限を超過したリスクや長期間未対応のリスクを可視化する。リスク受容の履歴や監査証跡も記録でき、経営層への報告に活用できるという。

企業のクラウド利用が拡大する中、個々のシステムでセキュリティ対策を実施するだけでなく、組織全体のリスクを把握し、対応の優先順位や進捗を管理することが課題となっている。NTTデータは、リスクの発見から対策の完了までを一元管理することで、企業全体のセキュリティガバナンス強化を支援する。

A-gate Viewによるセキュリティ部門を中心としたリスク管理体制

2027年度にAzureとGoogle Cloudへの対応を予定

A-gate Viewは提供開始時点でAmazon Web Services（AWS）に対応。NTTデータは2027年度にMicrosoft AzureおよびGoogle Cloudへの対応を予定しており、複数のクラウド環境にまたがるセキュリティリスクの一元管理を可能にする方針だ。

今後も対応するクラウドや運用支援機能を拡充し、企業のセキュリティ運用の高度化を支援する。