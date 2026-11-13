Appleが、iPhone向けの「iOS 26.7.3」や「iOS 18.7.12」、iPad向けの「iPadOS 26.7.3」や「iPadOS 18.7.12」を11月に配信開始した。このバージョンには、Bluetoothの不正ペアリングなどの比較的身近なセキュリティ問題への対処を含んでいる。早めにアップデートすべき理由を紹介する。

iOS 26.7.3

iOS 26.7.3 / iPadOS 26.7.3のアップデート対象機種

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降

iPad Pro 11インチ(第1世代)以降

iPad Air(第3世代)以降

iPad(第8世代)以降

iPad mini(第5世代)以降

iOS 18.7.12 / iPadOS 18.7.12のアップデート対象機種

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPad(第7世代)以降

iOS 18.7.12

不正なBluetoothペアリングに対処。iMessageの不具合修正も

米Appleは現地時間11月9日(同11月10日)、「iOS 26.7.3」と「iPadOS 26.7.3」、「iOS 18.7.12」と「iPadOS 18.7.12」を提供開始した。最先端の機能が使える「iOS 27」や「iPadOS 27」への大規模アップデートを見送ったユーザーや、そもそも適用できない過去機種を使うユーザーを対象に、機能改善や不具合修正、セキュリティアップデートなどを目的として提供しているバージョンだが、今回は多くのiPhone/iPadユーザーに関わる、Bluetoothに関連する脆弱性への対処を含んでいるのが大きなポイントだ。

CVE番号ベースの脆弱性の件数は、iOS/iPadOS 26.7.3が8件、iOS/iPadOS 18.7.12が6件。前者はiMessageの脆弱性対処を含んでいる点が主な違いだ(後者のバージョンでは、修正項目のなかにiMessageに関する言及がない)。

これらの脆弱性によって想定される主なリスクをまとめると、以下のようになる(実際に悪用された可能性については言及していない)。

Bluetooth通信範囲内にいる攻撃者がペアリング処理を悪用したり、ユーザーの操作なしにペアリングを確立したりするリスク

同一ネットワーク上にいる攻撃者が、AirPlayの認証処理を悪用するリスク

iMessageグループに攻撃者が不正に参加できたり、参加前のメッセージを閲覧されたりするリスク

対象のiPhone/iPadで自動アップデートを有効にしている場合は、最新バージョンのOSが自動で適用される。デバイスの環境管理などのために自動適用をオフにしており、手動でOSアップデートを行いたい場合は、「設定」アプリ内に届いているアップデート通知をタップするか、[一般]から[ソフトウェアアップデート]へと進み、アップデート開始ボタンを押せばよい。

なお、Appleは現地時間10月26日(日本時間10月27日)にひとつ前のバージョンである「iOS 26.7.2」や「iPadOS 26.7.2」、「iOS 18.7.11」や「iPadOS 18.7.11」を公開しており、このうち前者はCVE番号ベースで100件以上の脆弱性への対処を盛り込んでいた。

iOS 26やiOS 18を使い続けるユーザーには、過去機種をそのまま使う必要があったり、「お気に入りのアプリが新OSでうまく動かない」、「使い勝手や操作方法が変わるのが気に入らない」といった事情を抱えていたりする場合もあると思われる。しかしセキュリティ上の観点からも、今回のアップデートは早急に適用するのが望ましい。