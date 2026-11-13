Appleが11月に配信開始した「iOS 27.2.1」と「iPadOS 27.2.1」には、Bluetoothの不正ペアリングやiMessageへの不正な割り込みといった、比較的身近なセキュリティ問題への対処が含まれる。早めにアップデートすべき理由をまとめた。

iOS 27.2.1

iPadOS 27.2.1

iOS / iPadOS 27.2.1のアップデート対象機種

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第4世代)以降

iPad Pro 11インチ(第2世代)以降

iPad Air(第4世代)以降

iPad(第9世代)以降

iPad mini(第6世代)以降

BluetoothやiMessage関連の脆弱性を修正

米Appleが現地時間11月9日(同11月10日)に公開した「iOS 27.2.1」と「iPadOS 27.2.1」では、CVE番号ベースで9件の脆弱性を修正している。この中には、多くのiPhone/iPadユーザーが利用しているBluetoothやiMessageに関連する脆弱性への対処が含まれる。

9件の脆弱性によって想定される主なリスクをまとめると、以下のようになる。

Bluetooth通信範囲内にいる攻撃者がペアリング処理を悪用したり、ユーザーの操作なしにペアリングを確立したりするリスク

同一ネットワーク上にいる攻撃者が、AirPlayの認証処理を悪用するリスク

iMessageグループに攻撃者が不正に参加できたり、参加前のメッセージを閲覧されたりするリスク

Appleはこれらの脆弱性が悪用された可能性には触れていないが、いずれも身近で分かりやすい機能であるだけに、手元のデバイスをアップデートしないでおく理由はない。

対象のiPhone/iPadで自動アップデートを有効にしている場合は、最新バージョンのOSが自動で適用される。デバイスの環境管理などのために自動適用をオフにしており、手動でOSアップデートを行いたい場合は、「設定」アプリ内に届いているアップデート通知をタップするか、[一般]から[ソフトウェアアップデート]へと進み、アップデート開始ボタンを押せばよい。

ちなみに前出の脆弱性修正は、「iOS 26.7.3」や「iOS 18.7.12」、「iPadOS 26.7.3」や「iPadOS 18.7.12」といった旧バージョンのOSにも含まれている。何らかの事情でiOS/iPadOS 27系へのアップデートを見合わせている場合も、セキュリティ上の観点からいえば、各OSの最新版を常に適用しておくことが望ましい。

「Siri AI」の日本語対応、iOS/iPadOS 27.2で実施済み

なお、Appleは現地時間10月26日(日本時間10月27日)に「iOS 27.2」と「iPadOS 27.2」を提供開始しており、同バージョンではApple Intelligenceのパワーを活用する新たなAIアシスタント機能「Siri AI」の多言語対応が注目を集めた。

9月の提供開始当初、Siri AIは英語のみに対応していたが、iOS/iPadOS 27.2では、日本語を含む複数の言語にも新たに対応。Siri AIを利用できるデバイスでは、個人の状況やニーズを理解したり、アプリでアクションを実行したり、画面上の内容を認識したりといった多彩な機能を、より多くの言語のユーザーが使えるようになった(なお、EUと中国本土ではSiri AIは使えない)。

Siri AIや各種機能を強化する一方で、iOS/iPadOS 27.2にはCVE番号ベースで163件の脆弱性修正も含んでいる。具体的には、アカウントに関して悪意のあるアプリケーションがプライバシーの環境設定を回避する可能性(CVE-2026-113898)への対処や、Siriなどにおいてアプリが機微なユーザデータにアクセスできる可能性がある問題(CVE-2026-112658 / CVE-2026-112685)の修正などが挙げられる。

iOS/iPadOS 27.2のエンタープライズ向けの機能改善

iOS/iPadOS 27.2ではこのほか、エンタープライズ向けの機能改善も行っている。

まず、監視対象デバイスでは、リカバリモードから「ソフトウェアアップデート」と「すべてのコンテンツと設定を消去」のオプションが削除される。「ファイルを保存」ショートカットを使い、管理対象のManaged Open-In制限を回避することはできなくなった。ホーム画面レイアウトプロファイルを適用するときの挙動や、ホームボタンを搭載したデバイスでの動作不具合についても改善を図っている。

iOSのみの修正点としては、モバイルデータ通信経由で実行されるソフトウェアアップデートが進行しない問題を解決。iPadOSについては、第9世代iPadにおいてバッテリーが完全に消耗した後の充電が遅くなる問題を解決したという。