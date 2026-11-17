インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月17日、Webサイトのクッキー対応状況をAIで自動診断する「Webサイトプライバシー配慮度 無料AI診断（クッキー編）」の提供を開始した。企業・団体が運営するWebサイトを対象に無料で利用できる。

無料AI診断の診断結果イメージ

国内外の法令対応やダークパターンの有無を診断

このサービスは、IIJがプライバシー保護に関するコンサルティングやクッキー同意管理ツール「STRIGHT（ストライト）」の提供を通じて培った知見をもとに開発したもの。従来は専門家が個別に行っていたWebサイトの確認作業の一部をAIで自動化する。

診断では、クッキーバナーの文言や画面構成に加え、AIが実際にバナーの同意・拒否ボタンを操作し、クッキーの発行状況や外部への情報送信を分析する。同意前に動作すべきでないタグが動作していないか、拒否後も外部送信が継続していないかなど、画面上の表示だけでは分からない問題も確認する。

診断対象は、一般公開されているWebサイトのトップページとクッキーポリシーなどを掲載したページ。日本の電気通信事業法の外部送信規律、欧州のGDPR（一般データ保護規則）、米国カリフォルニア州のCCPA（消費者プライバシー法）などについて、選択した国・地域に応じた項目を確認する。

国内外のサーバから対象サイトにアクセスする仕組みも備える。診断用サーバは日本・欧州・米国に配置されており、アクセス元の地域によってクッキーバナーの表示や動作が変わるWebサイトにも対応する。

利用者の選択を不当に誘導する「ダークパターン」の有無も診断する。同意ボタンだけを目立たせたり、拒否の手順を分かりにくくしたりする画面構成や文言がないかを確認するほか、クッキーポリシーにおける使用クッキーの一覧や外部送信先の説明、同意の変更・撤回方法、ポリシーの更新管理なども評価する。

診断結果はスコアと改善項目をレポートで提示

診断の申し込みは、専用ページから行う。診断にあたり、Webサイト側で設定を変更したり、タグを追加したりする必要はない。

診断完了後は申し込み時に登録したメールアドレスに結果が案内され、総合スコアやカテゴリ別スコア、優先的に改善すべき項目をレポートで確認できる。レポートはPDF形式で保存可能だ。改善後に再診断し、対応状況の変化を調べることもできる。

1回の申し込みで診断できるのは1サイト。IIJのクッキー同意管理ツール「STRIGHT」を利用していない企業・団体も申し込める。ただし、ログインが必要なページやアクセス制限のあるサイトなどは診断できない場合がある。なお診断は公開情報に基づく簡易的なものであり、法的助言にあたるものではない。

編集部メモ

IIJは2024年10月、クッキー同意管理ツール「STRIGHT」の提供を開始している。利用者への情報提供と同意管理を行うツールで、適用される法令やサイトの設計に応じて、クッキーバナーを目立たせず、フッターなどに設置したリンクから同意設定画面を開く方式も選べる。今回の無料AI診断は、こうした同意管理ツールの導入前の現状確認や、導入後の動作確認にも利用できる。