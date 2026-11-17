NECと日本IBMは11月17日、量子鍵配送（QKD）技術と耐量子計算機暗号（PQC）技術を組み合わせた、ハイブリッド型の量子安全通信技術の実証に成功したと発表した。既存のアプリケーションや通信システムを大幅に改修することなく、量子コンピュータによる将来の暗号解読リスクに備えた通信環境へ移行できる構成を確認したという。実証は2026年7月から9月にかけて行った。

QKD装置とTLSプロキシを国際標準APIで接続

QKDは、量子力学の性質を利用して、暗号化に使う鍵を通信相手と安全に共有する技術である。一方、PQCは、量子コンピュータによる攻撃にも耐えられるように設計された暗号技術を指す。

今回の実証では、NECのQKD装置と、「IBM Quantum Safe Proxy」を実証向けにカスタマイズしたTLSプロキシ方式の検証環境を接続した。両者の連携には、欧州電気通信標準化機構（ETSI）が定めたQKDの鍵配送API仕様「ETSI GS QKD 014」に準拠する、RESTベースのAPIを使用。これにより、異なる企業の製品と技術を標準仕様に基づいて連携できることを確認したとしている。

検証環境には、既存のアプリケーションや通信システムの前段にプロキシを配置する構成を採用した。TLSの鍵確立では、QKDから得た秘密情報と、PQCアルゴリズム「ML-KEM-768」で確立した秘密情報を「HKDF-SHA256」によって暗号学的に組み合わせ、通信データの保護に使う秘密情報を導出した。通信相手の認証には、「ML-DSA-44」による証明書ベースの方式を使用した。

実証のイメージ

既存のTLS通信環境を活用した構成を確認

実証では、単一のTLS通信アーキテクチャ上で、QKDによる鍵配送とPQCによる鍵確立を統合できることを確認した。既存のTLS通信環境を活用しながら、QKDとPQCを組み合わせた量子安全通信を導入できる構成を示した形だ。

今回の構成では、QKDをPQCの代替として使うのではなく、両技術から得た秘密情報を組み合わせている。なお、実証の対象は、技術的な相互運用性と鍵確立方式の組み合わせである。QKDを証明書ベースの認証の代替手段や、独立したフォールバック通信路として評価したものではない。

また、「IBM Quantum Safe Proxy」を既存システムの前段に配置することで、アプリケーションや通信システムを大幅に変更せず、QKDとPQCを組み合わせた耐量子性を備えた通信環境へ移行できることを確認した。両社によると、既存のTLS通信環境を大幅に変更することなく、QKDとPQCを組み合わせた耐量子性を備える通信環境へ移行できる構成を確認したのは、国内で初めてだという。

今後は、金融機関の基幹・取引システムや、銀行とデータセンター間の通信など、長期にわたって機密性を確保する必要がある領域での活用を想定し、両社で実用化に向けた検討を進めるとしている。