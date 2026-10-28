企業AIはクラウド依存から分散へ、Apple BusinessとMacが示す新たな選択肢

アップルが今年の4月から法人向けに提供を始めた「Apple Business」は、従来のApple Business Manager、米国で提供していたApple Business Essentials、店舗情報を管理するApple Business Connectを束ねた統合プラットフォームだ。ローンチから約半年が過ぎた現在、端末の導入からID、業務アプリ、サポート、顧客接点までを継続的に支援する。その仕組みの上にオンデバイスAIを重ね、セキュアなApple製品を企業のAI基盤へ広げようとする戦略が見えてきた。

シンプルな端末管理。OSアップデート後の機能拡張も実施

Apple Businessは、200以上の国と地域で提供され、無料で利用できる。中核にあるのは、iPhone、iPad、Macを一元的に扱う組み込みのモバイルデバイス管理（MDM）。端末の各種設定と業務用アプリをひとまとめにして配布できるブループリントに、Apple Configuratorで作成した端末設定やセキュリティ設定、業務用アプリをまとめてユーザーや端末に割り当てておけば、従業員は箱から出した端末を起動してサインインするだけで、業務環境を整えられる。Google WorkspaceやMicrosoft Entra IDなどと認証情報を連携するフェデレーションにも対応する。

独自ドメインを使うメール、カレンダー、ディレクトリも統合した。旧Apple Business Connectの機能を引き継ぎ、AppleマップやWalletなどに表示するブランド・店舗情報も管理できる。専任のIT担当者を置きにくい中小企業が、社内ITと顧客接点を同じ入口から整えられることに意味がある。

秋のApple OSの更新に合わせて、企業のID基盤との接続がさらに深まった。macOSのPlatform Single Sign-onは、会社の認証情報でMacに入り、その後のアプリやWebサービスにも継続してサインインできる仕組みだ。macOS 27では、ログイン画面に企業のブランドを反映でき、多要素認証やQRコードを使うパスワードレス認証にも対応する。

macOS 27では、企業のIT管理者がMacへのログイン時に、パスワードに加えてTouch IDによる認証を必須にできる。画面ロックやFileVaultの解除時にも適用され、企業が管理するMacのセキュリティを強化できる。

iPadに導入される「認証済みゲストモード」も重要だ。従業員が管理対象Apple Accountで一時セッションを開き、勤務を終えるとデータを消去して次の利用者に渡せる。生体認証を個人ごとに登録せず、パスキーなど組織の認証情報を軸に安全性と回転率を両立する。医療に物流、小売など交代勤務の現場に有効なアップデートだ。

macOSに続き、iPadOSにも「認証済みゲストモード」が導入される。従業員は、管理対象Apple Accountでサインインし、一時的なセッションによりチームで共有するiPadにログインできる。サインアウトすると端末内のユーザーデータとアカウント情報が自動的に削除されるため、1台のiPadを複数人で安全かつ柔軟に共用できる仕組みだ。

クラウドかオンデバイスかではなく、適材適所のハイブリッドAIへ

従来、企業の生成AI活用はクラウドから始まることが一般的だった。初期投資が小さく、最新モデルをすぐ使えるからだ。だが、その利用目的がQ&Aから複数工程を扱うエージェント型に移ると、処理回数とトークン量が増える。機密データの保護や、通信できないオフラインな現場での活用もまた課題になる。

アップルが示す有効な解決手段のひとつは、クラウドと端末に振り分けるハイブリッドAIだ。IT専門調査会社のIDCによる「2026 IT Predictions」では、今後5年間のIT産業を展望し、企業が注視すべき10の変化を予測としてまとめている。そのひとつである「エッジインテリジェンス」について、同社は2030年までに企業のAI推論ワークロードの50％がエンドポイント、またはエッジノードで処理されるとの見解を伝えている。

Apple Businessを導入した企業の実例として、医療AI企業のNablaが7月に投入したMac向け音声入力も、患者との会話をクラウドへ送らず、音声処理を端末内で完結させる。プライバシー、ネットワーク非依存、コストの予測可能性がローカルAIの効用と言えそうだ。

Mac Studioは企業のローカルAI基盤の中核になるか

9月に発売されたM6搭載Mac miniは、常時稼働するデスクトップのエージェント型コンピュータという新しい役割を与えられた。さらに注目したいのが、94万9800円からとなるM5 Ultra搭載Mac Studioだ。最大36コアCPU、80コアGPU、512GBユニファイドメモリ、毎秒1.2TBのメモリ帯域幅を備え、巨大なAIモデルもローカルで動かせる。Thunderbolt 5とRDMAを使えば、複数台をクラスタ化してAI推論を分散することも可能だ。

9月22日にアップルが発売したM5 Ultra搭載Mac Studioは、従来のクリエイター向け高性能デスクトップという位置付けから、企業や研究チームが共有するローカルAIサーバーとしても存在感を高めている。アップルも、複数台によるAI推論のクラスタ構成を公式に紹介しており、ローカルAIの計算基盤として活用する道筋を明確に示している。

アップルは試算として、80Bモデルを1日12時間動かすMac Studioが月間約3億トークンを生成し、同等の処理をクラウドAPIで行えば1ユーザーあたり月900～1,500ドル（約14万1000円～23万5000円）かかるケースを示している。高価な本体も数カ月で償却でき、その後の限界費用はゼロになるという。ただし、これはモデル、API単価、量子化、稼働率によっても結果は大きく変わる。電力に運用人材、保守やモデルの更新にかかる費用もゼロではなく、ローカルのオープンウェイトモデルが常にクラウドの最先端モデルを代替できるわけでもない。

それでも、利用量が多く反復性の高い推論や、外部に出せない社内文書の検索、開発支援や研究用途をローカルへ移せば、変動費の一部を予測可能な設備投資に置き換えることができる。Mac Studioを部署や研究チームで共有するAIマシンとし、各ユーザーに端末、アプリなどをApple Businessの認証により統制する使い方は有力だと思う。

ただし、Mac StudioとApple Businessを組み合わせれば、すぐに企業向けAIシステムが完成するわけではない。Mac StudioはローカルAIを動かす計算資源であり、またApple Businessは端末や利用者を管理する仕組みを備えてはいるものの、AIモデルの配布・更新やクラスタの監視、費用対効果の測定を行うことはできない。

言い換えれば、アップルは企業がローカルAIを構築するための有力なパーツとインフラを揃え始めているが、それらを統合した完成形の企業AIプラットフォームまではまだ提供できていないのだ。Macをデータセンターや机上のサーバーとして使う事例には関心を示す一方、長期的なインフラ製品の戦略もまだ明らかにされていない。

今後の焦点はMacの性能だけでなく、この運用における空白部分をApple Businessがどこまで積極的に埋められるかにある。