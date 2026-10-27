XProtectとは？ Macをマルウェアから守るApple標準のセキュリティ機能を解説

MacはWindowsに比べてウイルスに感染しにくいとよく言われます。しかし近年はMacを狙ったマルウェアも増加しており、セキュリティ対策は欠かせません。

そこで重要な役割を果たしているのが、AppleがmacOSに標準搭載している「XProtect」です。普段はあまり意識することのない機能ですが、Macの安全性を支える重要な仕組みのひとつとなっています。

XProtectとは？

XProtectは、AppleがmacOSに標準搭載しているマルウェア対策機能です。新しくアプリを起動したりファイルを開いたりする際に、その内容をチェックし、既知のマルウェアに該当する場合は実行をブロックします。一般的なウイルス対策ソフトのようにユーザが設定や更新を行う必要はなく、macOSの一部として自動的に動作します。

XProtectの大きな特徴は、マルウェアの定義ファイルがAppleによって自動更新されることです。ユーザがOSアップデートを実施していなくても、XProtectのデータベースは独立して更新されるため、新たに発見された脅威にも迅速に対応できます。

そのため、Macを安全に利用するためには、macOSの自動アップデートを有効にしておくことが重要です。

XProtect Remediatorとの違い

近年のmacOSでは、「XProtect Remediator」と呼ばれる仕組みも導入されています。

従来のXProtectがマルウェアの実行を防ぐことを主な役割としていたのに対し、XProtect RemediatorはMac内部を定期的にスキャンし、既に存在しているマルウェアの検出や削除を行います。

つまり、

XProtect：マルウェアの実行を防ぐ

XProtect Remediator：感染済みマルウェアを検出・削除する

という役割分担になっています。

セキュリティソフトは必要ない？

一般的な個人利用であれば、XProtectやGatekeeper、App Storeの審査システムなど、macOS標準のセキュリティ機能によって高いレベルの保護を受けられます。

ただし、企業利用や機密情報を扱う環境では、フィッシング対策やWeb監視機能などを備えたセキュリティソフトを追加導入するケースもあります。

大切なのは、「Macだから安全」と考えるのではなく、OSやアプリを常に最新の状態に保つことです。

Macのセキュリティを担う重要な標準機能

XProtectは、AppleがmacOSに標準搭載しているマルウェア対策機能です。ユーザが特別な操作をしなくても自動で脅威を検出し、Macを保護してくれます。

普段は目にする機会の少ない機能ですが、Macの安全性を支える重要な仕組みのひとつとして覚えておくとよいでしょう。