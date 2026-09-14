OpenAIは2026年9月8日(現地時間)、利用者の文章のクセを学習して生成テキストに反映する新機能「文章スタイル(Writing Style)」を発表した。Xへの投稿で発表された新機能で、お気に入りのフレーズ、特徴的な文末の締め方、大文字の使い方の癖などを模倣するという。

GmailやSlackから文章のクセを学習

「文章スタイル」は、Gmail、Google Drive、Slack、SharePointなど日常的に使用しているツールと連携し、メールやメッセージ、ファイルから利用者の文章のパターンを学習して、生成する文章に反映する機能だ。

これまでChatGPTで自分らしい文章を書かせるには、文体の指定や「少し柔らかく」などの指示を毎回入力したり、過去の文章をサンプルとして渡す必要があった。「文章スタイル」なら、普段の業務で実際に使っている文章を活用できるため、こうした細かな指示の手間を減らせる。

活用が想定されるのは、メールや社内チャット、報告書などの下書きだ。AIが作った文章を「自分の言葉」に直す作業が減り、最初から普段の書き方に近い下書きを得やすくなる。

「文章スタイル」は「ChatGPT Work」「ChatGPT Work」で利用できる機能。Web版ではChatGPT Workを利用できるすべての有料プランを対象に提供され、設定した文章スタイルはWeb版とモバイル版のChatGPT Workに適用される。