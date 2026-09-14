OpenAIは2026年9月8日(現地時間)、利用者の文章のクセを学習して生成テキストに反映する新機能「文章スタイル(Writing Style)」を発表した。Xへの投稿で発表された新機能で、お気に入りのフレーズ、特徴的な文末の締め方、大文字の使い方の癖などを模倣するという。

  • 「Writing Style」を発表　出典：OpenAIの投稿

    「Writing Style」を発表　出典：OpenAIの投稿

GmailやSlackから文章のクセを学習

「文章スタイル」は、Gmail、Google Drive、Slack、SharePointなど日常的に使用しているツールと連携し、メールやメッセージ、ファイルから利用者の文章のパターンを学習して、生成する文章に反映する機能だ。

これまでChatGPTで自分らしい文章を書かせるには、文体の指定や「少し柔らかく」などの指示を毎回入力したり、過去の文章をサンプルとして渡す必要があった。「文章スタイル」なら、普段の業務で実際に使っている文章を活用できるため、こうした細かな指示の手間を減らせる。

活用が想定されるのは、メールや社内チャット、報告書などの下書きだ。AIが作った文章を「自分の言葉」に直す作業が減り、最初から普段の書き方に近い下書きを得やすくなる。

「文章スタイル」は「ChatGPT Work」「ChatGPT Work」で利用できる機能。Web版ではChatGPT Workを利用できるすべての有料プランを対象に提供され、設定した文章スタイルはWeb版とモバイル版のChatGPT Workに適用される。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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