コウモリが小型の鳥を空中で捕まえる様子を撮影することに、東京大学などのグループが世界で初めて成功した。夜空にサーチライトを向け、デジタルカメラで追いかけた。コウモリは自ら発した音の跳ね返りをもとに、周囲の物体の距離や方向、大きさを把握する「エコーロケーション」の能力をもつ。これを駆使する高度な採餌戦略を解明する手がかりになるという。

コウモリは昆虫や植物など食性が多様で、地上の脊椎動物や鳥類を捕食するものもいる。東京大学大学院農学生命科学研究科の福井大准教授（生態学）によると、日本を含む温帯域では、普段は昆虫を捕食している3種のコウモリについて、特定の時期に小型の鳥を餌にしていることが糞の分析から分かっているという。

日本ではこのうち、翼を広げると40センチほど、体重が40グラムほどのヤマコウモリが鳥を食べる。ただ、実際に鳥を捕獲する様子を観察するのは難しく、「ねぐらで休んでいる鳥を襲う」という説と、「飛んでいる鳥を捕まえる」という説があった。近年、GPS（衛星利用測位システム）による追跡などから、空中で捕獲しているとの見方が有力になっている。

福井准教授は「青森県内にある鳥の観察地でヤマコウモリが見られる」という情報をもとに、2023年10月11日～18日、鳥類の専門家と8晩にわたって観察した。サーチライトで上空を照らし、ヤマコウモリが現れるとデジタルカメラで追跡。鳥を追いかける様子や空中で捕獲する様子を撮影した。

コウモリが鳥を追いかける場面を観察できたのは56例。このうち22例は、捕まえようとして鳥に接触した。実際に捕獲に成功したのは6例だった。また、鳥の種類が分かった33例については、ウグイス15例、アオジ9例、クロジ4例など概ね30グラム以下の小型の鳥が多かった。アオバトやマミチャジナイなど自分より大きい鳥を追いかけることもあったが、近づいて接触するまでには至らなかった。

今回の観察によって、ヤマコウモリが鳥を空中で捕まえている事実が証明されたことになる。今後、捕まえた鳥をどこでどのように食べるのか、エコーロケーション能力をどう駆使しているのかなどを調べていくという。研究は同志社大学やオホーツクコウモリ研究会、日本渡り鳥保全・研究グループなどと共同で実施し、米生態学会誌「エコロジー」に7月19日付けで論文が掲載された。