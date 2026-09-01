ダイレクトクラウドは、キヤノンマーケティングジャパン向けに、オフィス向け複合機（MFP）と法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」、生成AI機能「DirectCloud AI」を組み合わせた「SmartFiling AI Powered by DirectCloud」を9月7日より提供開始する。

同製品は、オフィス向け複合機を企業文書の取り込み口としてDirectCloudへ集約し、全文検索やAIによる情報探索・整理、対話型の文書活用につなげるもの。

紙をスキャンして保存するだけでなく、AIで“使える”ように

同製品はオフィス向け複合機連携用フォルダーを通じ、オフィス向け複合機で取り込んだ文書をDirectCloudに集約し、クラウド上のファイル管理・共有環境へつなげる。

取り込んだファイル内のテキストは全文検索が可能。RAGや対話型UIなどを使って、蓄積した社内文書から情報を探したり整理したりできる。スタンダードプランではAIチャットボットも利用可能。

SmartFiling AI Powered by DirectCloudの概要

Office/PDF編集やセキュリティ機能も

Office・PDFのオンライン編集、ファイル共有、検索などに対応し、保存だけでなく文書の作成・更新・活用までを支援する。

各種SSO連携やランサムウェア対策など、企業の重要文書を扱うためのセキュリティ機能も提供する。