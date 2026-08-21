転出入が盛んで人の入れ替わりが激しい地域では、ゴミ出しなどのルールが守られないことがままある。その原因は、引っ越してきた人がルールを無視しているからではなく、地域全体がルールを軽視する雰囲気になっているためだということを、滋賀大学などの研究グループが明らかにした。

外国人の増加や生活スタイルの変化によって、移住してきた人と長年そこで暮らす住民が対立するケースもあるが、ルールを明示して地域づくりの方向性を共有できれば、お互いの住みにくさの解消につながる可能性があるという。

滋賀大学経済学部の竹村幸祐教授（社会心理学）らの研究グループは、「地域のルールが形骸化してしまうのは、引っ越しの多い個人がルールを軽く見ているからなのか、それとも、その地域全体でルールを軽視する雰囲気によるものなのか」という問いを立て、研究を始めた。

近年、防災活動や防犯、環境維持の面などで住民の協力が不可欠なのに、日頃は協力せずに有事の際だけ地域コミュニティーに頼る「フリーライダー問題」がある。人の出入りが激しいと、フリーライダー問題を抑える協力規範が弱まるとも指摘されている。

西日本の408の地域コミュニティーに住む約7300人を対象にした調査と、滋賀県の野洲川（やすがわ）流域の99コミュニティーの3200人を対象にした調査のデータを使い、引っ越しの回数、住民の協力の度合い、地域の決まりを破った人がいた場合の受け止めなどに関する回答を解析した。

なお、この2つの調査は別の研究のために実施されたもので、今回の研究のために調査したものではない。都市部や大都市への通勤圏内など人の流出・流入が激しい地域と、農村・漁村部であまり人の出入りがない地域を抽出した。

解析の結果、移住者がことさらルールを無視しているわけではなく、移住者と定住者がルールに従う度合いは同じくらいであることが判明した。ただし、地域によって違いがあり、人の入れ替わりが少ない地域は移住者も定住者もルールを守る傾向があったのに対し、人の入れ替わりが激しい地域ほど移住者も定住者もルールを軽視して全体の規範遵守の雰囲気が薄れる傾向が浮き彫りになった。

移住者の多い地域では、「移住者はルールを守らない」という固定観念のせいで「他の人はルールを守らないだろう」という住民の不安が高まり、地域全体としてルールが形骸化していく――。研究グループは、そう解釈している。コミュニティーでのルール軽視の問題は、頻繁に引っ越しをするフットワークの軽い個人のせいではなく、コミュニティー全体の雰囲気によるものといえそうだ、とした。

ゴミ出しに関するルールはトラブルになりやすい

たとえば、地域トラブルにつながりやすいゴミ出しについて、竹村教授は「発泡スチロールは、燃えるゴミの地域と、そうでない地域が存在する。『燃えるだろう』と思い込んでゴミ出しして、実は別の分別ルールだった場合、長く住む人から見ればルール違反に見える。でもその人は『ゴミルールを乱してやろう』と思っているわけではなく、ルールを知らないだけ。こういった事例は、実はコミュニティーには多く発生している」と解説する。

このようにルールを守っていないように見えるケースが相次ぐと、地域の規範遵守の雰囲気が崩れていく。地域住民の意識に「よそ者」イコール「無法者」とインプットされ、お互いを避けてルールも守られなくなるという負のスパイラルに陥る、という。

これが顕著に表れるのが、外国人の生活ルールだという。外国人の文化や生活習慣の違いが排外主義につながり、深刻な対立が生じている地域もある。

竹村教授は「外国に行くと、携帯電話でどこでも通話している人を見かけるが、日本では電車内など公共の場で大きな声で話すのは『マナー違反』とされる。ムッとしても、一呼吸置いて、『置かれてきた状況が違う』と考え、ルールを知らないなら教えてあげる、といった心を持てるといい。オーバーツーリズムの問題も、明示されていないルールによって生じている事柄も多いだろう」とした。

その上で、「日本人でも外国人でも、移住してきた人が『ルールを守らなくてもいいや』と思っているわけではなく、地域に溶け込もうとしている。コミュニケーションを取れるよう、行政側や地元でルールを明示することが重要」と説く。

今後はこのルールの明文化がどの程度なされていて、どのようにコミュニティー作りに役立っているかを調べ、客観的なデータを得るとともに、どのような地域を住民が望んでいるのかといった主観的な調査を組み合わせ、移動と居住の関係をさらに考えていきたいとしている。

研究は、日本学術振興会の科学研究費助成事業、総合地球環境学研究所の助成を受けて行われた。成果は9月発行の国際学術誌「シティーズ」に掲載される。これに先立ち、7月2日に、滋賀大学、東京女子大学、京都大学、神戸大学が共同で発表した。