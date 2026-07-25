マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」にて、7/24(金)～7/26(月)限定で『実践で学ぶコード改善の極意』(マイナビ出版)の50％OFFセールが開催されている。

いつ、どのようにリファクタリングすればよいのか？ 改善すべきコードの見つけ方と改善方法のルールとは

同書は、抽象的で捉えにくい“コードの臭い”を、「メソッドは5行以内」などの明確なルールに置き換え、リファクタリングを段階的に学ぶ実践書である。2Dパズルゲームを題材に、安全な改善手順や適切なパターン、最適化と汎用化のバランスを解説する。さらに、チーム開発での活用、コンパイラの機能、コメントの見極め、コードの安全な追加・削除、問題を可視化する技法など、実務に役立つ知識を幅広く会得できる。

セール対象タイトル

『実践で学ぶコード改善の極意』

マイナビ出版

通常価格：4,235円→セール価格：2,118円

なおセールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」セール特設ページにて確認することができる。

編集部メモ

ソフトウェア開発は、コードが動けば終わりではない。機能追加や仕様変更を重ねるうちに、コードには重複や長すぎるメソッド、役割の曖昧なクラスが生まれていく。こうした問題を放置すれば、修正の影響範囲が見えにくくなり、小さな変更にも多くの時間がかかる。障害のリスクも高まり、開発速度は次第に落ちてしまう。外部から見た振る舞いを保ちながら内部構造を整えるリファクタリングは、コードの読みやすさと変更しやすさを守り、ソフトウェアの価値を長く維持するための重要な技術である。個人の実装力だけでなく、レビューの質やチーム全体の生産性にも直結するため、すべてのエンジニアが学ぶべき分野だ。

とはいえ、改善すべき問題は従来“コードの臭い”という抽象的な兆候で説明されることが多かった。経験豊富な開発者なら直感的に捉えられても、初学者には「何を、どの順番で、どこまで直すのか」が判断しにくい。そこで役立つのが、マイナビ出版の『実践で学ぶコード改善の極意』である。

同書の特徴は、「メソッドを5行以内で実装する」といった明確なルールを入口に、コード改善の手順をステップ・バイ・ステップで示す点にある。まず具体的な基準に沿って手を動かし、その後でルールの背景にある“コードの臭い”を理解する構成だ。抽象論を暗記するのではなく、実践を通じて問題を見抜く感覚を養えるのである。

第1部では、GitHubで公開されている2Dパズルゲームを題材とし、実際のコードが変化していく過程を追いながら、ルールやリファクタリングパターンを学ぶ。コードを完全に理解していなくても安全に改善する方法、最適化と汎用化のバランス、適切なパターンや実施のタイミングまで身につけられる。完成形だけでなく、そこへ至る判断と手順を確認できる点も実践的だ。

第2部ではチーム開発に焦点を広げ、コンパイラの活用、不要なコメントを減らす工夫と価値あるコメントの見極め方、コードを安全に追加・削除する方法などを掘り下げる。さらに、問題のあるコードをあえて目立たせ、将来の改善で見落とされないようにする技法も扱う。リファクタリングを個人の職人芸ではなく、再現可能な技術として身につけたいエンジニアに適した一冊である。50％OFFとなるこの機会に、日々の開発を支えるコード改善力を鍛えてみてはいかがだろうか。

「Tech Book Zone Manatee」とは？

「Tech Book Zone Manatee」(テックブックゾーン マナティ)は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。