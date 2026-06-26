スマートフォンのロック解除、社内システムへのログイン、ネットバンキングの送金──。毎日のように私たちは「認証」を繰り返しています。

「2要素認証」や「2段階認証」を日常的に使っていても、いざその違いを問われると、きちんと説明できるでしょうか。ビジネスシーンで混同して使われがちな2つの言葉ですが、実は明確な違いがあります。

ITパスポート資格の参考書『マンガでわかるITパスポート』（湊川あい著、マイナビ出版）の解説をもとに、認証の基本を整理してみましょう。

【漫画】2要素認証でセキュリティを高めよう