スマートフォンのロック解除、社内システムへのログイン、ネットバンキングの送金──。毎日のように私たちは「認証」を繰り返しています。
「2要素認証」や「2段階認証」を日常的に使っていても、いざその違いを問われると、きちんと説明できるでしょうか。ビジネスシーンで混同して使われがちな2つの言葉ですが、実は明確な違いがあります。
ITパスポート資格の参考書『マンガでわかるITパスポート』（湊川あい著、マイナビ出版）の解説をもとに、認証の基本を整理してみましょう。
レポート
スマートフォンのロック解除、社内システムへのログイン、ネットバンキングの送金──。毎日のように私たちは「認証」を繰り返しています。
「2要素認証」や「2段階認証」を日常的に使っていても、いざその違いを問われると、きちんと説明できるでしょうか。ビジネスシーンで混同して使われがちな2つの言葉ですが、実は明確な違いがあります。
ITパスポート資格の参考書『マンガでわかるITパスポート』（湊川あい著、マイナビ出版）の解説をもとに、認証の基本を整理してみましょう。
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