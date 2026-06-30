マイナビ出版の「Manatee」、インプレスの「インプレスブックス」の両ストアと、両社のコンテンツを掲載する技術書サブスクリプションサービス「TechLib」の共同キャンペーン「TechLib 初夏のトリプル30クーポン・キャンペーン」が6月30日で最終日を迎えている。

本キャンペーンでは、各ストアで使える30％オフクーポンや、TechLibの30日間無料など、「30」をテーマにした3つの特典を提供する特別なクーポンコード「techlib_20260630」を配布している。Manateeでは、2026年の新刊も含め32タイトルが対象となっている。

TechLib 初夏のトリプル30クーポン・キャンペーン

キャンペーン特典

特典1：【Manatee】マイナビ出版の電子書籍が30％オフ

特典2：【インプレスブックス】インプレスの電子書籍が30％オフ

特典3：【TechLib】新規無料トライアル期間を「30日間」に拡大

Manateeの主なセール対象タイトル

『試して学ぶ Figma MCPサーバー』

アクセンチュア 竹田学／天辰一希／高橋 秀明／八木田裕伍（著）、FigmaJapan株式会社（協力）

通常価格3,388円→セール価格2,372円（30％オフ）

アクセンチュア 竹田学／天辰一希／高橋 秀明／八木田裕伍（著）、FigmaJapan株式会社（協力） 通常価格3,388円→セール価格2,372円（30％オフ） 『CTOの思考法』 Alan Williamson（著）、長尾高弘（訳）、上野彰大（監訳）

通常価格3,200円→セール価格2,240円（30％オフ）

Alan Williamson（著）、長尾高弘（訳）、上野彰大（監訳） 通常価格3,200円→セール価格2,240円（30％オフ） 『ゼロから学ぶ MCP&A2Aプログラミング入門』

布留川英一（著）

通常価格3,520円→セール価格2,464円（30％オフ）

布留川英一（著） 通常価格3,520円→セール価格2,464円（30％オフ） 『データビジュアライゼーションのためのデザイン原則』

Desire Abbott（著）、山辺真幸（監訳）、長尾高弘（訳）

通常価格3,740円→セール価格2,618円（30％オフ）

Manateeにおけるセールの詳細は、「Tech Book Zone Manatee」のセール特設ページで確認できる。

編集部メモ

「Manatee」と「インプレスブックス」は、ともに2026年でオープン10周年となる。今回のセールは、両ストアのオープン10周年と、「TechLib」への本格掲載スタートを記念して開催されるもの。

TechLibはテックリブ株式会社が提供している技術書の読み放題サービスで、PDFのようにページ単位のキーワード検索機能があり、書籍本文のコピー・貼り付けも可能なため、掲載されているコードをすぐに使える（一部タイトルを除く）ことが魅力。マイリストの作成やクリップ・メモ機能により、ラインナップを効率よく業務に活用することもできる。配信コンテンツは参加出版社から毎月追加投入されており、拡大中だ。

TechLibの新規無料トライアル期間は通常10日間のところ、前述のとおり本キャンペーンで30日間へ大幅に拡大されている。TechLibは法人申し込みも受け付けており、法人の場合はトライアル期間を35日間に拡大している。