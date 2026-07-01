Googleは6月30日（米国時間）、Nano Bananaシリーズで最も高速かつコスト効率に優れた画像生成モデルとうたう「Nano Banana 2 Lite」を提供開始した。

開発者向けにはGoogle AI Studio、Gemini API、Gemini Enterprise Agent Platformで、同日から利用可能。Googleの検索AIモードやGeminiアプリ、NotebookLM、GoogleフォトといったGoogleの一般ユーザー向けサービスでも順次提供されていく予定だ。

1分間で数字と動物をどのくらい生成できるかを、Nano Banana 2とNano Banana 2 Liteで比較した画像（Googleの発表ブログより）

最速・低コストを実現した新画像生成モデルが登場

Nano Banana 2 Liteは、「Nano Bananaファミリーの中で最も高速かつコスト効率に優れた画像モデル」と紹介された新しい画像生成モデル。

テキストから約4秒で画像を生成できる低レイテンシ、1K解像度の画像を0.034ドル／1枚で生成できるコスト効率の高さが特徴。速度を優先しながらも、プロンプトに対する高い追従性と文字表現の一貫性、読みやすい画像内テキスト描画は維持されているという。

Nano Banana 2 Liteと競合する画像生成AIの処理速度とコスト（1K解像度画像あたり）を比較した表（Googleの発表ブログより）

Nano Banana 2 Lite（Gemini 3.1 Flash-Lite Image）は速さを追求した設計で、高スループットかつ大量のワークフローを処理するのに最適化されている。Googleでは旧モデルとなるNano Bananaからのアップグレードを勧めている。

Nano Bananaシリーズではこのほか、性能とコストのバランスが良好で汎用性の高い主力モデルであるNano Banana 2（Gemini 3.1 Flash Image）、複雑なプロ用途向けに最適化され速度より精度が重要なタスクに向くNano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）などがラインナップされている。