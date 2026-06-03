Googleは6月1日(米国時間)、「Android Security Bulletin—June 2026 | Android Open Source Project」において、Androidデバイスに影響する脆弱性の情報をまとめた2026年6月のセキュリティ情報を公開した。

今回のアップデートには2026-06-01、2026-06-05の2つのセキュリティパッチレベルの情報が含まれており、悪用された可能性のある1件の脆弱性および18件の緊急(Critical)の脆弱性を含む合計122件の脆弱性の情報が公表されている。

122件の脆弱性を修正、1件は悪用の可能性

Androidのセキュリティパッチレベルは、Android OSの脆弱性や悪意のあるコードによる攻撃に対処するためにGoogleが提供するセキュリティパッチのマニフェスト。使用しているAndroidデバイス(スマートフォンやタブレット)に適用されたパッチレベルを調べれば、そのデバイスがどの脆弱性に対処済みか確認できる。

今回公開されたパッチレベル2026-06-01には70件の脆弱性が、パッチレベル2026-06-05には52件の脆弱性が含まれている。これらのうち深刻度が「緊急(Critical)」と評価されている脆弱性(CVE)は次のとおり。

限定的な標的型攻撃に悪用された可能性があると指摘された脆弱性は次のとおり。

パッチレベル2026-06-05への更新を推奨

使用しているAndroidデバイスをパッチレベル2026-06-05以降にアップデートすれば、上記の脆弱性の影響を回避できる。アップデートはAndroid 14、15、16、16-qpr2で利用可能になっている。Android 14以降のサポート対象バージョン向けに修正が提供されている。そのため、古いデバイスのユーザーはできるだけ速やかに、新しいAndroidデバイスに乗り換えることが推奨される。