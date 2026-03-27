TP-Linkは3月25日(現地時間)、「Security Advisory on Multiple Vulnerabilities on TP-Link Archer NX200, NX210, NX500 and NX600 (CVE-2025-15517 to CVE-2025-15519 and CVE-2025-15605)」において、同社のArcher NXシリーズのルータから発見された複数の脆弱性を修正したと発表した。

対象の脆弱性を悪用されると、隣接ネットワークにアクセス可能な認証されていない攻撃者にファームウェアのアップロードを含む任意の設定操作を実行される可能性がある。

未認証で設定操作も可能、深刻な脆弱性の内容

TP-Linkが公表したセキュリティアドバイザリによると、今回修正された脆弱性には、不十分な認証処理やコマンドインジェクション、ハードコードされた暗号鍵の問題が含まれる。

特に、不十分な認証確認の脆弱性（CVE-2025-15517）では、隣接ネットワークにアクセス可能な未認証の攻撃者が、ファームウェアのアップロードや設定変更といった特権操作を実行できる可能性がある。

また、コマンドインジェクション（CVE-2025-15518、CVE-2025-15519）では、管理者権限を持つ攻撃者による任意のOSコマンド実行のリスクがあるほか、暗号鍵の問題（CVE-2025-15605）により設定の改ざんが可能となる恐れがある。

いずれもCVSSスコアは8.5以上と高く、深刻度は「重要（Important）」と評価されている。

どの製品が影響を受けるのか（NXシリーズ一覧）

影響を受けるのは、Archer NX200／NX210／NX500／NX600シリーズの複数バージョンで、いずれも特定のファームウェアより前のバージョンが対象となる。

Archer NX600 v3.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260309よりも前のバージョン

Archer NX600 v2.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311よりも前のバージョン

Archer NX600 v1.0 ファームウェアバージョン1.4.0 Build 260311よりも前のバージョン

Archer NX500 v2.0 ファームウェアバージョン1.5.0 Build 260309よりも前のバージョン

Archer NX500 v1.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311よりも前のバージョン

Archer NX210 v3.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260309よりも前のバージョン

Archer NX210 v2.0、v2.20 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311よりも前のバージョン

Archer NX200 v3.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260309よりも前のバージョン

Archer NX200 v2.20 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311よりも前のバージョン

Archer NX200 v2.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311よりも前のバージョン

Archer NX200 v1.0 ファームウェアバージョン1.8.0 Build 260311よりも前のバージョン

対象機種とアップデート対象バージョン

TP-Linkは、各対象製品について修正版のファームウェアを公開しており、アップデートを適用することで脆弱性は解消される。

Archer NX600 v3.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260309

Archer NX600 v2.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311

Archer NX600 v1.0 ファームウェアバージョン1.4.0 Build 260311

Archer NX500 v2.0 ファームウェアバージョン1.5.0 Build 260309

Archer NX500 v1.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311

Archer NX210 v3.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260309

Archer NX210 v2.0、v2.20 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311

Archer NX200 v3.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260309

Archer NX200 v2.20 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311

Archer NX200 v2.0 ファームウェアバージョン1.3.0 Build 260311

Archer NX200 v1.0 ファームウェアバージョン1.8.0 Build 260311

今すぐアップデートを、TP-Linkが対応呼びかけ

TP-Linkは、影響を受ける製品の利用者に対し、速やかに最新のファームウェアへアップデートするよう呼びかけている。

ルータはネットワークの入り口に位置する機器であり、脆弱性が悪用された場合、通信の改ざんや不正アクセスの足掛かりとなる可能性もある。該当機種を使用している場合は、早急な対応が求められる。

家庭や小規模オフィスで利用されるルータも対象となるため、個人利用者も含めて注意が必要だ。