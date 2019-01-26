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お知らせ

「無線LANルータ」の最新情報・話題まとめ

無線LAN（Wi-Fi）ルータの新製品ニュースやレビュー、さらに無線LANの最新技術などもお届けします。

2019年04月02日(火)

Top

ネットギア、IEEE802.11ax（Wi-Fi 6）対応の無線LANルーター

周辺機器 04/02 12:21

2019年03月29日(金)

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IIJ、独自開発の企業向けルータ「SEIL/X4」を提供開始

情報システム 03/29 09:54

2019年03月25日(月)

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電話もネットも使えなくてもつながる閉域LTE網の構築方法とは？

情報システム 03/25 11:14

2019年03月15日(金)

Top

スマートスピーカーと合体した無線LANルーター「Lyra Voice」はネットワークを身近にする

周辺機器 03/15 11:00

Top

ASUS、スマートスピーカー機能も備えたメッシュWi-Fiルータ「Lyra Voice」

周辺機器 03/15 11:00

2019年03月13日(水)

Top

アイ・オー・データ、税別3,600円の一人暮らし向け無線ルータ

周辺機器 03/13 13:29

2019年03月01日(金)

Top

ネットギア、Wi-Fi6対応ルーターやAmazon Alexa対応メッシュサテライト「Orbi Voice」などを発表

周辺機器 03/01 09:03

2019年02月28日(木)

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ネットギア、Alexa対応のメッシュWi-Fiスマートスピーカー「Orbi Voice」

周辺機器 02/28 15:58

2019年02月25日(月)

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管理者のホンネに直撃!――ネットワーク機器の管理って面倒じゃないですか?

情報システム PR 02/25 12:00

2019年02月05日(火)

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奥行き1cmで業界最薄、エレコムが11ac準拠のUSB接続Wi-Fi中継器

周辺機器 02/05 11:30

2019年02月01日(金)

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ティーピーリンク、11acで最大433Mbpsの超小型USB無線LAN子機

周辺機器 02/01 18:39

2019年01月29日(火)

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2018年の国内産業用無線LAN機器市場は対前年比68.3%増 - IDC

情報システム 01/29 09:45

2019年01月26日(土)

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KDDI、最大1.2Gbps対応のモバイルルータ「Speed Wi-Fi NEXT W06」

携帯キャリア 01/26 18:14

Top

KDDIとUQ、WiMAX 2+/4G LTEホームルーター「Speed Wi-Fi HOME L02」

携帯キャリア 01/26 17:45

2019年01月17日(木)

Top

ネットギア、トライバンドのメッシュWiFiシステム「Orbi」3台セット

周辺機器 01/17 16:56

2019年01月15日(火)

Top

NEC、IPv6や4ストリーム対応の無線ルータ上位機「Aterm WG2600HS」

周辺機器 01/15 11:00

2018年12月26日(水)

Top

日本初上陸の無線LANシステムを紹介したAIネットワークセミナー

業務システム PR 12/26 14:00

2018年12月25日(火)

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ASUS、次世代規格11axをサポートする超高速Wi-Fiルータ

周辺機器 12/25 13:22

2018年12月14日(金)

Top

NEC製無線ルータ「Aterm WF/EG1200CR」に複数の脆弱性

セキュリティ 12/14 13:11

2018年12月06日(木)

Top

アイ・オー・データ、6,600円で最大1,167Mbpsの11ac無線LANルータ

周辺機器 12/06 18:23

2018年12月05日(水)

Top

東海大相模がICT授業推進に向けフルノシステムズの無線LAN APを導入

無線LAN / Wi-Fi PR 12/05 10:00

2018年11月30日(金)

Top

3.7型大画面タッチパネル対応無線ハンディターミナルの新製品「finpad(フィンパッド) 900i」を発売

無線LAN / Wi-Fi PR 11/30 10:00

2018年11月22日(木)

Top

海外モバイルトピックス 第167回 海外旅行に便利、1日420円から使えるWi-Fiルーター「Skyroam Solis」

その他ガジェット 11/22 18:26

2018年11月15日(木)

Top

ティーピーリンク、最大1,733Mbpsで通信する無線LANルータをAmazon限定発売

周辺機器 11/15 14:34

2018年11月08日(木)

Top

ティーピーリンク、トライバンドとIoT対応のメッシュWi-Fiルータ

周辺機器 11/08 15:07

2018年11月07日(水)

Top

AI搭載無線LANを提供する米Mist Systemsが日本法人設立

情報システム 11/07 08:00

2018年11月05日(月)

Top

複数台のルーターを組み合わせてメッシュWi-Fiネットワークを構築できる「VELOP」が一般販売開始

周辺機器 11/05 16:38

2018年10月31日(水)

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ティーピーリンク、5本のアンテナを備えた11ac無線LANルータ

周辺機器 10/31 18:38

2018年10月30日(火)

Top

UQ、下り最大440Mbps通信が可能なモバイルルータとホームルータ

周辺機器 10/30 19:05

2018年10月24日(水)

Top

サポート外の複数のD-Linkルータに脆弱性

セキュリティ 10/24 09:41

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