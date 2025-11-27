ASUSTeK Computerは11月25日(現地時間)、「ASUS Security Advisory｜Latest Vulnerability Update」において、同社製ルータから複数の脆弱性が発見されたと発表した。

これら脆弱性を悪用されると、認証されていないリモートの攻撃者に特定の機能を実行される可能性がある。

脆弱性に関する情報

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

対策

ASUSTeK Computerは、脆弱性の影響を受けるデバイスの一覧を公開していない。代わりに、影響を受けるファームウェアシリーズを公開し、同一シリーズを利用しているユーザーに対処を求めている。影響を受けるファームウェアシリーズは次のとおり。

3.0.0.4_386シリーズ

3.0.0.4_388シリーズ

3.0.0.6_102シリーズ

ASUSTeK Computerのルータを運用している管理者は、デバイスのファームウェアシリーズが上記に一致しているか確認し、一致している場合は最新バージョン(10月以降のリリースバージョン)にアップデートすることが強く推奨されている。

サポート終了(EOL: End of Life)に達した製品の利用者および修正ファームウェアの提供がない製品の利用者には、デバイスに存在するすべてのパスワードを一意かつ強力なパスワードに変更し、インターネットからアクセス可能なサービスをすべて無効にすることが推奨されている。