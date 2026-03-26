三菱電機は3月25日、次世代AI基盤モデルを開発する日本発のAIスタートアップであるSakana AIに出資したと発表した。

出資の経緯

今回の出資を通じて、複雑かつ暗黙知を多く含む高難度業務をAIで高度に最適化することに強みを持つ Sakana AIと協業することで、新たなソリューションを創出し三菱電機のデジタル基盤「Serendie(セレンディ)」関連事業の拡大を目指す。

Sakana AIは、複数のAI基盤モデルを最適に組み合わせて推論する仕組みと、業務領域に内在する暗黙知や経験値をAIが学習・活用する仕組みを融合させた次世代AI技術を有している。

今回の出資を通じて、三菱電機の強みであるコンポーネントや顧客資産、幅広い事業領域で蓄積してきたドメインナレッジと、Sakana AIのAI基盤モデル技術を組み合わせることで、従来の汎用AIモデルとアプリケーションでは対応が難しかった複雑な業務領域において、高精度な意思決定や判断を可能とするソリューションの提供を目指す。

今後は、製造業や社会インフラなど、多岐にわたる領域への展開を見据えた新たなソリューションを創出することで、Serendie関連事業の拡大に取り組み、「デジタルによるイノベーティブカンパニーへの変革」を加速することで、さまざまな社会課題の解決に貢献していく考えだ。