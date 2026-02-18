ソフトバンクは2月18日、AIとRAN（無線アクセスネットワーク）を同一プラットフォーム上で動作可能にするプロダクト「AITRAS」のオーケストレーターにおける中核機能「Dynamic Scoring Framework」をオープンソースソフトウエア（OSS）として公開したと発表した。AI-RANを支える中核機能の1つをオープンソース化することで、パートナーやOSSコミュニティーとの連携を促進し、AI-RANエコシステムの拡大を目指すとしている。

Dynamic Scoring Frameworkによるマルチクラスター最適化の概要

Dynamic Scoring Frameworkは、マルチクラスター環境において各クラスターのリソース状況を収集・評価し、最適なクラスター選択やワークロード配置の判断を可能にする機能。GPUの消費電力やアプリケーション性能など複数の評価軸でスコアリングし、要件に応じたリソースの最適な選択や設定変更を実施する。

この機能の公開により、通信事業者はオーケストレーターで標準的に必要とされる共通機能を活用しながら、自社サービスや運用に応じた独自開発に注力できるようになる。

今回の公開は、複数のKubernetesクラスターを一元管理するOSSである「Open Cluster Management（OCM）」へのOSSコントリビューションとして実施された。また、本取り組みはRed Hat（レッドハット）の協力の下で進められており、同社が提供するOpenShift Container Platform（OCP）やAdvanced Cluster Management（ACM）を含むエコシステムとの連携も視野に入れて検討しているとしている。

加えてソフトバンクは、マルチクラスター全体を俯瞰するマクロ視点のリソース最適化と並行して、単一クラスター内でのAIワークロード最適化にも取り組んでいる。vLLMを活用したAI推論基盤を効率的に運用するオープンソースのフレームワーク「llm-d」の検証をレッドハットと協力して進めており、GPUデバイスごとにvLLMの役割を動的に割り当てることで、推論APIの性能が向上することを確認しているという。

なお、ソフトバンクはこの技術に関するデモンストレーションを「MWC Barcelona 2026」のレッドハットブースで実施する予定だとしている。