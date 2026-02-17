東芝グループは2月16日、2026年度採用計画として、大学・大学院の新卒者1,300人注1（2027年4月入社見込み）を採用することを決定したと発表した。高等学校卒、高等専門学校卒、キャリア採用の計画数は決定次第、公開予定。

人材採用の狙い

同社は、原子力や送変電配電等の“エネルギー”、防衛や社会インフラ、AI・量子技術等の“デジタルインフラ”、パワー半導体やHDD等の“デバイス＆テクノロジー”の事業を通して、生成AIなどのデジタル技術を活用し、自然や社会の「再生（Regeneration）」と循環（Circulation）」の視点から社会課題の解決に取り組んでおり、その中核を担う人材の採用を強化する。

職種別採用

これまで同様、職種別採用を継続し、学生の専門性と志向に基づく適切なジョブマッチングを進める。また、インターンシップを拡充し、職務理解や従業員との対話機会を増やすことで、入社後のミスマッチを防ぎ、学生の主体的なキャリア形成を支援する。

リファラル採用制度、プロフェッショナル従業員制度を実施

キャリア採用においては、2025年度より、従業員紹介によるリファラル採用制度の本格的な運用を開始。今後も同社の価値観と親和性の高い人材との接点を拡大する。

新卒・キャリア採用双方でAI、IoTをはじめとした先進領域において、「プロフェッショナル従業員制度」を引き続き活用し、市場価値に応じた高度な専門性を持つ人材を採用する。

2025年度採用実績

2025年度（2026年4月入社）の新卒採用の人数は1730人で、内訳は大学・大学院卒が1220人（内、単独等は600人）、高卒・高専卒が510人（内、単独などは120人）。