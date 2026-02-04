米Appleは2月3日（現地時間）、同社の統合開発環境の新版となる「Xcode 26.3」を発表した。AIが自律的に開発タスクを遂行するエージェンティック・コーディング（Agentic Coding）を新たにサポートし、Anthropicの「Claude Agent」やOpenAIの「Codex」といったコーディングエージェントを、Xcode内から直接利用できるようになる。

これは、Xcode 26で導入されたインテリジェンス機能を強化するものである。従来の機能が主にコードの補完や修正提案を行うコーディング・アシスタントであったのに対し、エージェントはプロジェクト全体の目標を踏まえ、複数工程にまたがるタスクを自律的に実行する。これにより、より複雑な処理や反復作業の自動化が可能となり、開発者はアーキテクチャ設計やビジネスロジックの検討など、意思決定を要する工程に注力しやすくなる。

Appleは開発者向けサイトで、Claude Agentを用いたデモ動画を公開している。

「ランドマークの詳細画面に、天気情報を表示する機能を追加する」という指示に対し、Xcodeはエージェントとともに、目標達成に必要なタスクを細かく切り分け、プロジェクトの内容（既存のファイル構造や設定、関連ドキュメント）を把握した上で、コードの生成や修正、最適化、コメント追加などを実行する。生成・修正された内容は、その場で確認でき、追加の指示を与えることも可能だ。こうした変更は、ビルドやテスト、シミュレーションといった通常のXcodeワークフローにそのまま統合される。

Xcodeのような開発環境にエージェンティック・コーディングが統合されることで、エージェントはプロジェクトの文脈やAPIの利用方法にアクセスしやすくなり、実務に近い形での支援が可能となる。

Xcode 26.3では、Claude AgentおよびCodexをシームレスに利用できるよう統合されている。開発者はプロジェクトの性質や用途に応じて適切なエージェントを選択でき、エージェントをダウンロードした後、アップデートは自動で適用される。

AppleはMCP（Model Context Protocol）を通じて、エージェンティック・コーディング機能を提供している。MCPはオープン標準として設計されており、特定のAIモデルに依存しない、開かれたコーディングエージェント基盤を用意した。

Xcode 26.3は現在、Apple Developer Programのメンバー向けにリリース候補版（RC）が提供されており、間もなくApp Storeを通じて正式公開される予定である。