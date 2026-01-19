双日テックイノベーションは1月13日、17年にわたり運営してきた技術拠点「NET Frontier Center」を全面改修し、「STech I Pier One(ピアワン)」(東京都江東区東雲)としてオープンした。

「STech I Pier One(ピアワン)」エントランス

同施設は、生成AIの普及など急速なビジネス環境の変化に対応するため、従来のソリューション単体での提供から脱却し、多様な技術を組み合わせて顧客の価値創造を支援する戦略的技術センターとして位置づけている。

施設内には、顧客との共創の場として「Executive Briefing Center(EBC)」を新設した。最新のソリューションやテクノロジーを体験できるだけでなく、ビジネス課題の解決に向けた具体的な対話の場として活用できる。常識にとらわれない価値創造への想いを込め、会議室はNewton、Edison、Einstein、Da Vinci、Curie、Tesla、Jobsといった歴史的なイノベーターの名を冠した。

EBCエリア

ミーティングルーム

今後は単なる技術展示にとどまらず、顧客の業務プロセスに寄り添う「伴走型」のアプローチを実践する。同拠点を中心に多様な知見とソリューションを融合させ、顧客や社会の持続的な成長と課題解決に貢献していく。