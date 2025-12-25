富士通は12月24日、10月3日に発表したNVIDIAとの協業における最初の成果として、NVIDIAのソフトウェアスタックと富士通の技術の統合により、Physical AI（フィジカルAI）やAIエージェントをシームレスに連携させる「Fujitsu Kozuchi Physical AI 1.0」を開発したことを発表した。

この技術のコア機能として、機密性の高い業務ワークフローのセキュアな自動化を可能にするマルチAIエージェントフレームワークを公開。その第一弾として、富士通のLLM（Large Language Models：大規模言語モデル）「Takane」をベースとした「Fujitsu Kozuchi AI Agent」である、購買部門の調達業務の自動化と効率化を支援する特化型のAIエージェントを搭載した。今後は、同技術を発展させたPhysical AI関連技術を順次公開する予定。

技術開発の背景

近年はAIエージェントの発展が目覚ましい一方で、その適用は企業の業務ワークフローの一部にとどまっており、各企業内や企業をまたいだ事務処理や、部署間・企業間の調整を行う複雑な業務ワークフローへの適用は進んでいない。

AIエージェントによる業務ワークフローの高度な自動化を実現するためには、その業種や企業に特化したAIエージェントを開発した上で、AIエージェントが業務ワークフローに含まれる機密情報をセキュアに処理し、業務ワークフローの保守性を担保する必要がある。

こうした課題は、AIエージェントが物理的なロボットを介して現実世界に直接作用するフィジカルAIにも存在し、今後AIエージェントが各ロボットと相互に連携しながら高度なタスクを実行する際には、現場業務の理解に加え現実世界においても機密情報をセキュアに共有し処理することが期待される。

富士通はこれらの課題を解決するため、バージョン管理やアップデート機能を提供することで保守性を向上させるNVIDIA NIMマイクロサービス（以下、NIM）と富士通の技術を統合した技術「Fujitsu Kozuchi Physical AI 1.0」を開発した。

機密性の高い業務ワークフローのセキュアな自動化を可能にするマルチAIエージェントフレームワーク

マルチAIエージェントフレームワークは、ビジュアルな設計インタフェースにより業務ワークフローを構築できる機能。Fujitsu Composite AIにより、AIプラットフォーム「Fujitsu Kozuchi」のNIMに対応したコア技術や特化型「Takane」を自動で組み合わせることで、マルチAIエージェントを活用した保守性の高い業務ワークフローを短手番で構築し、さらにセキュアエージェントゲートウェイによりセキュアな業務ワークフローを構築可能。

企業購買部門の調達業務の自動化・効率化を支援する特化型AIエージェント

「Takane」をベースとした「Fujitsu Kozuchi AI Agent」として、帳票理解、購買規約解析、適合チェックにそれぞれ特化させた3種類のAIエージェントを開発し、企業購買部門における調達業務のワークフローの自動化を可能としている。

帳票理解の特化型AIエージェントは、マルチヘッダなどを含む複雑な帳票の構造を理解し、高い精度で帳票を構造化データに変換する。購買規約解析の特化型AIエージェントは、購買規約を解析しチェック用プロンプトを生成。適合チェックの特化型AIエージェントは、この構造化された帳票データとチェック用プロンプトにより、規約の適合チェックを自動で行う。適合チェックされた見積依頼は、セキュアエージェントゲートウェイを介して機密情報などが記載されていないかを確認し、社外の発注先へと送信される。

調達業務ワークフローの構築イメージ

富士通の購買部門での実証実験では、これら3種類の特化型AIエージェントを用いることで、発注確認業務工数が約50%削減できる効果が確認されたという。また、NIMに対応することにより、推論速度が50%向上することが見込まれ、一日当たり数百件におよぶ社内規約適合チェック業務の高速化を実現するとのことだ。

今後の展開

富士通は今後、NVIDIAと協力してこの技術を発展させ、2025年度中にユーザー環境においてAIが自律的に学習し進化するAIエージェント技術へと進化させるとしている。さらに、AIエージェントが物理的なロボットを介して現実世界に直接作用するフィジカルAI領域にも順次拡張する。