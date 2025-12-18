三井物産は、生成AIを活用した不動産取引や運用業務の高度化のためのプラットフォーム「AIDeeD」を2026年春から提供する予定であることを12月17日に発表した。
大量の専門的なドキュメントではファイル命名やフォルダ整理などにも時間を要するが、生成AIを活用する同プラットフォームでは、ドキュメントを自動で命名・分類・整理して重要書類の抜け漏れの確認やリスク事項の抽出も行える。グループで先行して行った約200ファイルある売却予定物件の例では、従来400分の作業の9割以上を削減している。
