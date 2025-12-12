パイオニアは12月12日、「Microsoft Foundry」を活用した製品・サービスのユーザーエクスペリエンス(UX)向上に向けた取り組みの一環として、マイクロソフトとの協業を通じ、次世代車載インフォテイメント(IVI)向けAIエージェントを開発したことを発表した。

AI×クラウドで汎用的なUX向上ソリューション実現へ

コネクテッド化やAI活用が進む自動車業界において、特にコスト制限への要求が強い新興国市場では近年、コックピットシステムのAI・デジタル化が進んでおり、エントリーモデルでも高度なUXを求める声が高まっているという。

パイオニアはそうした背景を受け、2023年に開始したマイクロソフトとの技術検証を基盤として、生成AIを活用した新たなモビリティ体験の創出に取り組んできたとのこと。その中ではMicrosoft Foundryを活用し、製品・サービスのUX向上を見据えた開発を進めてきたとする。

そして今般、スケーラブルな設計とマイクロソフトのAI・クラウド技術による汎用性と拡張性を兼ね備えたAIエージェントの開発を発表。エントリーモデルからプレミアムモデルまでの幅広い車両に対応し、自然で洗練されたUXの提供を可能にしたとする。

パイオニアによると、新開発の次世代IVI向けAIエージェントは“シームレスな統合と拡張性”、“安全性を高める多彩な音声コマンド”、“運転中のストレスを軽減”の3点が特徴だという。このAIエージェントは、同社のAIマネジメントソフトウェアモジュールとMicrosoft Foundryの統合により、車両システムとクラウドサービスのシームレスな連携を可能にするとのこと。またMicrosoft Foundryが提供する多言語対応機能を通じ、多様な車両や地域ごとに異なる言語に対応でき、将来の機能拡張にも柔軟に対応可能だとした。

加えて、AIエージェントに統合された多彩な音声コマンドによって、ドライバーはエアコンやナビゲーションサービスをはじめ、音楽の再生、メッセージの送信など、音声でのさまざまな操作が可能に。自然言語認識も備えることで、不要な車載機器のボタンやスイッチを手動で操作する必要がなくなり、より安全な運転に集中できるとする。

今回の発表に際し、マイクロソフト コーポレートバイスプレジデント(製造・モビリティ担当)のDayan Rodriguez氏は「マイクロソフトの最先端技術であるMicrosoft Foundryとパイオニアの業界をリードするモビリティソリューションの統合は、モビリティ体験の未来の方向性を示すものと確認している」とのコメントを発表。一方でパイオニア 執行役員 事業開発・戦略パートナーアライアンス担当の種澤成治氏は「Microsoft Foundryを活用し、パイオニアはAIとクラウドソリューションを組み合わせることで“移動の自由”を再定義し、世界中のドライバーに自然なUXを提供していく」とした。

なおパイオニアは、AIとクラウドソリューションを統合し、世界中のドライバーにとってより安全で快適なモビリティ体験を実現するとしている。