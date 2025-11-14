キンドリルジャパンとSCSK、トランスウェア、BASE100の4社は11月14日、国産メインフレームからIBMのメインフレーム「IBM Z」への移行を支援する自動変換ソリューション「Caravel zShift」を共同開発し、2026年春から提供していくことを発表した。

変換後のシステムはキンドリルとSCSKのサービスで稼働

近年、主要メーカーによる国産メインフレームのサービス終了が発表され、システムの維持や後継対応が喫緊の課題となっており、国産メインフレームのサポート終了が迫る中、非機能要件、開発言語の互換性、運用負荷といった観点でクラウドへの移行が難しい企業も出てきているという。

メインフレームは継続して技術が進化しており、高い信頼性、セキュリティ、拡張性を備えた基盤として、引き続きエンタープライズグレードのミッションクリティカルな業務で採用されている。このような背景から、重要な基幹業務について、サービス終了が予定されているメインフレームからIBM Zにリホストするモダナイゼーションは、現実的な選択肢の1つになっている。

Caravel zShiftは、国産メインフレーム上で稼働するアプリケーション、データベース、JCL(Job Control Language)を自動的にIBM Z環境に変換するソリューション。

BASE100の「Caravel」シリーズと解析技術「Caravel Insight」を核に、キンドリルジャパンとSCSKのメインフレームに関するノウハウを活用することで、高精度な自動変換と短期間での移行を目指す。変換後のシステムは、キンドリルジャパンのクラウド型メインフレームサービス「zCloud」またはSCSKのマネージドサービス「MF＋」で稼働させる予定だ。