NTTデータグループは10月29日、実践的な生成AI人財育成の対象を2027年度までに全社員約20万人に拡大すると発表した。

同社は2024年10月から全社員向けに生成AI人財育成フレームワークを整備しており、生成AIを活用してお客さまに価値を提供できる実践的生成AI人財の育成注1について、2026年度末までに3万人という当初目標を更新し、2025年10月時点で7万人に達したという。

NTTデータグループの生成AI人財育成研修の概要

NTTデータグループの生成AI人財育成研修は、人財レベルを4段階で定義したフレームワークを軸に構成している。生成AIの基礎研修（Whitebelt）では、生成AIに関するリテラシーを養うため、基本的な知識や活用方法を提供し、AIガバナンスやセキュリティ、リスク管理の徹底した順守を教育している。

生成AI人財育成フレームワークと今後の目標イメージ

生成AIを活用して顧客に価値を提供できるための実践研修（Yellowbelt）は2025年10月時点で7万人以上が修了した。これにより、2024年10月に発表した2026年度末までに実践的な生成AI人財を3万人育成という目標は前倒しで達成したことになる。

主要テクノロジーパートナーとの協働を強化

また、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft、OpenAIなどの主要テクノロジーパートナーとの協働を強化し、社員一人一人が安全かつ効果的に生成AIを活用できる環境の拡充と、学習機会の提供を行っている。

既に、特定業務に適した設計で企業向けの安全な生成AIツールを構築し、その活用が進んでおり、現在、生成AI関連ビジネスにおいて、グローバルで2,000件を超える受注を達成しているという。