NTT東日本は10月28日、クラウド型カメラサービス「ギガらくカメラ」について、「ギガらくカメラ クラウドプランType-VD」を11月4日より提供開始することを発表した。このプランはVerkada Inc.との業務提携により実現したという。

また、多様化する映像活用ニーズと進化する解析技術に対応し、これまで多くのユーザーから要望があった「AIによる画像解析機能で人の動きや属性認識、車両やナンバープレート認識」「ライブリンクによる映像公開」「カメラ端末の長期保証」を標準搭載した。

サービス概要図

人物・属性、車両・ナンバープレート検索

人物・属性、車両・ナンバープレート検索では、過去の映像に対して特定人物の検索や行動履歴を追跡できる。また、自然言語検索により、日常的な言葉や文章を用いて画像を検索することで、見たい映像を誰でも簡単に見つけられるようになり、業務効率化が期待できる。

AIによる即時アラート通知

あらかじめ登録した人物や車両が指定場所に到着した際に加え、「ヘルメットを着けていない人」などのカスタマイズ条件を設定し、検知時にメールやSMS、モバイルアプリへ即座に通知する。また、スケジュール設定により、特定の時間帯のみ通知を受け取ることも可能。

これにより、監視業務の人的負担の軽減が見込めるほか、通知が即座に届くため、異常発生から対応までの時間短縮が期待でる。

ライブリンクによる映像公開

住民への情報発信や地域防災に活用するニーズが自治体などを中心に高まりをみせており、災害時の河川などの状況や施設周辺の映像を安全に公開したいという要望が多いという。

従来は、ライブ映像をWebページに埋め込むためには配信サーバの構築や外部サービスの利用、URL生成、セキュリティ対策などが必要であり、手間やコストが課題となっていた。新プランではこれらを不要とし、サーバ構築の手間や費用を削減しながら即時に安全な映像を公開できる。

最大10年の端末保証

カメラ業界では一般的に、カメラ端末の保証期間を1～5年と定めているメーカーが多い。保証期間以降に故障が発生した場合は、修理・交換費用が全額自己負担となり、高額なリプレイスコストが運用予算を圧迫する課題がある。

そこで今回、カメラ端末の高耐久設計により、業界最長クラスとなる最大10年保証を実現。故障・経年劣化による交換頻度が減り、リプレイスコスト削減に貢献するとしている。

ハイブリッドクラウド型で効率的なネットワーク帯域の設計

カメラ端末には最大365日のデータを保存可能なストレージを備え、同一ネットワーク内での映像視聴は、クラウドを介さず直接アクセス可能。さらに、設置場所ごとに帯域制限を設定できるため、他のネットワークシステムへの影響を抑えた効率的な運用をサポートする。

これらの機能と、クラウドとローカルを組み合わせたハイブリッド構成により、ネットワーク帯域への負荷を最小限に抑えつつ、安定した映像配信を可能にしている。