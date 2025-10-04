Bleeping Computerは10月1日(米国時間)、「New bug in classic Outlook can only be fixed via Microsoft support」において、従来のOutlook(Outlook classic)を起動するとクラッシュする不具合の修正にはオンラインサポートが必要だと伝えた。

不具合の原因は特定されていないが、Microsoftは軽減策としてExchangeオンラインサポートへの変更リクエストを提案したという。

不具合の概要と影響の検出方法

Microsoftは9月26日(米国時間)、「Error when opening classic Outlook: "Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook window. The set of folders cannot be opened. The attempt to log on to Microsoft Exchange has failed." - Microsoft Support」において、不具合の概要と軽減策および回避策を公開している。

この発表によるとWindows版の従来のOutlook(Outlook classic)を起動した場合に、次のメッセージを表示して起動できないことがあるという。

「Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook window. The set of folders cannot be opened. The attempt to log on to Microsoft Exchange has failed.(Microsoft Outlookを開始できません。Outlookウィンドウを開けません。フォルダーのセットを開けません(Microsoft Exchangeへのログオンに失敗しました)」

エラーメッセージの例 引用：Microsoft

また、「不具合はさまざまな理由で発生する可能性があります。すべての事例で同じ問題とは限りませんが、最近のサポート事例ではユーザーメールボックスに関連するケースが確認されています」と述べ、異なる要因で同一のエラーメッセージを表示する可能性に言及している。

同社はエラーメッセージを確認したユーザーに、Webデバッグプロキシツール「Fiddler」を使用して、次のログを検索するように求めている。この確認作業は不具合を区別する目的があるとみられ、ログを確認できない場合は本件の軽減策と回避策を適用できない可能性がある。

Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.ServerTooBusyException: Client is being backed off ---> Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.ClientBackoffException: ErrorCode: ClientBackoff, LID: 49586 - Authentication concurrency limit is reached. --- End of inner exception stack trace ---

軽減策と回避策

Microsoftは軽減策として、Microsoft 365管理ポータルからサポートケースを作成し、Exchange Onlineサポートにサービスの変更を要求するように求めている。同社は「唯一の方法」と述べ、従来のOutlookを使用するために必要としている。

回避策としてはOutlook Web Access(OWA)または新しいOutlook for Windowsの使用を提案している。同社は10月から新しいOutlook for Windowsへ設定を自動的に移行することを発表しており、一部のユーザーはセットアップせずに新しいOutlookからメールボックスにアクセスできる可能性がある(参考：「クラシックOutlookから新しいOutlookに自動移行、10月より開始 | TECH+（テックプラス）」)。

Bleeping Computerは類似する不具合として、2014年5月に公開、2025年9月に更新された不具合情報「I can’t start Microsoft Outlook or receive the error “Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook Window” - Microsoft Support」を取り上げている。

この不具合も「Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook window.(Microsoft Outlookを開始できません。Outlookウィンドウを開けません。)」とのエラーメッセージを表示する不具合だが回避策が異なるという。これら不具合の区別は前述のログの有無で判別可能とみられ、ログが確認できない場合はこちらの回避策を試みることが提案されている。