Bleeping Computerは9月30日(米国時間)、「Chinese hackers exploiting VMware zero-day since October 2024」において、VMware製品の脆弱性「CVE-2025-41244」が中国の国家支援を受けているとみられる持続的標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)グループの「UNC5174」に悪用されていたと報じた。

この脆弱性はVMware Aria OperationsおよびVMware Toolsに存在し、悪用されると特権昇格が可能とされる。Broadcomは9月29日、影響を受ける製品への修正パッチを公開し、当該製品の利用者にアップデートを推奨している。

脆弱性に関する情報

脆弱性の情報は次のページにまとまっている。

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

  • CVE-2025-41244 - VMware Aria Operations(認証情報ベースのサービス検出)およびVMware Tools(認証情報不要のサービス検出)にローカル権限昇格の脆弱性。権限を持たないローカルの攻撃者は、同じ仮想マシン上で管理者権限(root)を取得できる可能性がある(CVSSスコア: 7.8)

脆弱性が存在する製品

脆弱性が存在するとされる製品およびバージョンは次のとおり。

  • VMware Aria Operations 8.18.5よりも前のバージョン
  • VMware Tools 13.0.5よりも前のバージョン
  • VMware Tools 12.5.4よりも前のバージョン
  • VMware Tools 11.x
  • VMware Cloud Foundation Operations 9.x
  • VMware Telco Cloud Platform
  • VMware Telco Cloud Infrastructure

脆弱性を修正した製品

脆弱性を修正したとされる製品およびバージョンは次のとおり。

  • VMware Aria Operations 8.18.5
  • VMware Tools 13.0.5
  • VMware Tools 12.5.4
  • VMware Cloud Foundation Operations 9.0.1.0

影響と対策

対象の脆弱性はNVISO研究所がインシデントの調査中に発見された。同研究所の発表によると、2024年10月中旬頃から実環境での脆弱性の悪用が確認されたという。

研究所は脆弱性の詳細情報と共に、概念実証(PoC: Proof of Concept)コードも公開している。さらなる悪用の拡大が懸念されることから、当該製品を利用しているユーザーには速やかなアップデートが推奨されている。