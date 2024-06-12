Check Point Software Technologiesは6月10日(現地時間)、「May 2024’s Most Wanted Malware: Phorpiex Botnet Unleashes Phishing Frenzy While LockBit3 Dominates Once Again - Check Point Blog」において、2024年5月のマルウェアランキングを発表した。

May 2024’s Most Wanted Malware: Phorpiex Botnet Unleashes Phishing Frenzy While LockBit3 Dominates Once Again - Check Point Blog

2024年5月のマルウェアランキング

Check Point Software Technologiesより発表された2024年5月のマルウェアランキングは次のとおり。

順位 マルウェア 前月比較 1 FakeUpdates ↔ 2 Androxgh0st ↔ 3 Qbot ↔ 4 CloudEye ↑ 5 Remcos ↑ 6 Phorpiex ↔ 7 Glupteba ↑ 8 AsyncRat ↓ 9 Formbook ↓ 10 NJRat ↓

順位 脆弱性 前月比較 1 HTTP経由コマンドインジェクション (CVE-2021-43936、CVE-2022-24086) ↔ 2 Webサーバ不正URLディレクトリトラバーサル (CVE-2010-4598、CVE-2011-2474、CVE-2014-0130、CVE-2014-0780、CVE-2015-0666、CVE-2015-4068、CVE-2015-7254、CVE-2016-4523、CVE-2016-8530、CVE-2017-11512、CVE-2018-3948、CVE-2018-3949、CVE-2019-18952、CVE-2020-5410、CVE-2020-8260) ↔ 3 Apache Log4jリモートコード実行 (CVE-2021-44228) ↑ 4 HTTPヘッダーリモートコード実行 (CVE-2020-10826、CVE-2020-10827、CVE-2020-10828、CVE-2020-1375) ↓ 5 Apache HTTPサーバーディレクトリトラバーサル (CVE-2021-41773) ↑ 6 TP-Link Archer AX21コマンドインジェクション (CVE-2023-1389) ↑ 7 D-Link複数製品のコマンドインジェクション (CVE-2024-3272) ↑ 8 MVPower CCTV DVRリモートコード実行 (CVE-2016-20016) ↑ 9 Dasan GPONルーター認証バイパス (CVE-2024-3273) ↓ 10 PHPイースターエッグ情報漏洩 (CVE-2015-2051) ↓

順位 モバイルマルウェア 前月比較 1 Anubis ↔ 2 AhMyth ↔ 3 Hydra ↑

「Phorpiex」による数百万件のスパムメールと「LockBit3」の再集結

2024年5月はPhorpiexボットネットによって組織化されたマルスパムキャンペーンが発見された。数百万件のスパムメールにはZIPファイルが添付され、ドキュメントまたはスクリーンセーバーに偽装したランサムウェア「LockBit3.0(別名：LockBit Black)」が配布された。

このマルスパムキャンペーンでは主にカザフスタン、ウズベキスタン、イラン、ロシア、中国の1,500を超えるIPアドレスが攻撃に悪用された。配布されたランサムウェアは2023年に流出したLockBitビルダーにより構築された可能性が高く、キャンペーンはランサムウェアグループLockBit3と無関係とみられている。

ランサムウェアグループ「LockBit3」は法執行機関の取り締まりを受けた後、短期間の休足を挟んで急増し、5月には確認された攻撃の33%を占めた。法執行機関の取締りはまだ不十分であり、LockBit3は再集結して新たな戦術を展開している。企業はランサムウェアによる破壊的な攻撃から身を守るため、他に優先して対策を実施する必要がある。