Check Point Software Technologiesは6月10日(現地時間)、「May 2024’s Most Wanted Malware: Phorpiex Botnet Unleashes Phishing Frenzy While LockBit3 Dominates Once Again - Check Point Blog」において、2024年5月のマルウェアランキングを発表した。
2024年5月のマルウェアランキング
Check Point Software Technologiesより発表された2024年5月のマルウェアランキングは次のとおり。
|順位
|マルウェア
|前月比較
|1
|FakeUpdates
|↔
|2
|Androxgh0st
|↔
|3
|Qbot
|↔
|4
|CloudEye
|↑
|5
|Remcos
|↑
|6
|Phorpiex
|↔
|7
|Glupteba
|↑
|8
|AsyncRat
|↓
|9
|Formbook
|↓
|10
|NJRat
|↓
|順位
|脆弱性
|前月比較
|1
|HTTP経由コマンドインジェクション (CVE-2021-43936、CVE-2022-24086)
|↔
|2
|Webサーバ不正URLディレクトリトラバーサル (CVE-2010-4598、CVE-2011-2474、CVE-2014-0130、CVE-2014-0780、CVE-2015-0666、CVE-2015-4068、CVE-2015-7254、CVE-2016-4523、CVE-2016-8530、CVE-2017-11512、CVE-2018-3948、CVE-2018-3949、CVE-2019-18952、CVE-2020-5410、CVE-2020-8260)
|↔
|3
|Apache Log4jリモートコード実行 (CVE-2021-44228)
|↑
|4
|HTTPヘッダーリモートコード実行 (CVE-2020-10826、CVE-2020-10827、CVE-2020-10828、CVE-2020-1375)
|↓
|5
|Apache HTTPサーバーディレクトリトラバーサル (CVE-2021-41773)
|↑
|6
|TP-Link Archer AX21コマンドインジェクション (CVE-2023-1389)
|↑
|7
|D-Link複数製品のコマンドインジェクション (CVE-2024-3272)
|↑
|8
|MVPower CCTV DVRリモートコード実行 (CVE-2016-20016)
|↑
|9
|Dasan GPONルーター認証バイパス (CVE-2024-3273)
|↓
|10
|PHPイースターエッグ情報漏洩 (CVE-2015-2051)
|↓
|順位
|モバイルマルウェア
|前月比較
|1
|Anubis
|↔
|2
|AhMyth
|↔
|3
|Hydra
|↑
「Phorpiex」による数百万件のスパムメールと「LockBit3」の再集結
2024年5月はPhorpiexボットネットによって組織化されたマルスパムキャンペーンが発見された。数百万件のスパムメールにはZIPファイルが添付され、ドキュメントまたはスクリーンセーバーに偽装したランサムウェア「LockBit3.0(別名：LockBit Black)」が配布された。
このマルスパムキャンペーンでは主にカザフスタン、ウズベキスタン、イラン、ロシア、中国の1,500を超えるIPアドレスが攻撃に悪用された。配布されたランサムウェアは2023年に流出したLockBitビルダーにより構築された可能性が高く、キャンペーンはランサムウェアグループLockBit3と無関係とみられている。
ランサムウェアグループ「LockBit3」は法執行機関の取り締まりを受けた後、短期間の休足を挟んで急増し、5月には確認された攻撃の33%を占めた。法執行機関の取締りはまだ不十分であり、LockBit3は再集結して新たな戦術を展開している。企業はランサムウェアによる破壊的な攻撃から身を守るため、他に優先して対策を実施する必要がある。