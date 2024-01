The Best Places to Workはこのほど、2023年度の「Best Places to Work(最も優れた職場)」ランキングの上位30社を発表した。

The Best Places to Workとは

The Best Places to Workプログラムは毎年、世界各国のグローバル企業と協力して、社内の人事業務や従業員エクスペリエンスの評価、ベンチマークの設定・改善を行い、組織で効果的かつ持続可能な変革を実現するために必要なツールや専門的なノウハウにアクセスできるよう支援している。

ランキングに入っている企業は、差別化された従業員体験やインクルーシブな企業文化を創造することによって、強力で持続可能なビジネス成果をもたらし、傑出した職場であることが実証されているちおう。

いずれの企業も競争優位性を構築するためのノウハウを有し、従業員エンゲージメントや定着率、財務業績、顧客満足度の点で強みを持っている。

ランキングトップ30のラインアップ

第1位となったのはヘルスケア企業である Novo Nordisk(ノボ ノルディスクで、昨年に続いての首位となった。第2位には、日本企業の武田薬品工業がランクイン。第3位もアストラゼネカと、ヘルスケア企業がトップ3を独占した。

2023年版「世界で最も優れた職場」ランキング トップ30