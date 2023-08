Googleは8月3日(米国時間)、「New privacy tools and policies on Google Search」において、ユーザの個人情報をGoogleから削除できるツール「Results about you」を強化したと伝えた。同ツールは、プライバシーを保護するための重要な新機能が追加されたことが発表されている。

New privacy tools and policies on Google Search

Results about youはユーザーのプライバシーを保護するために提供されているツール。個人的な電話番号、自宅住所、電子メールアドレスが含まれるGoogle検索結果の削除を要求することが可能で、昨年公開された。

今回、同ツールが強化され、検索結果に含まれる個人的な連絡先情報を常に把握できるようにするとともに、個人的な連絡先情報が見つかった場合はアラートで通知し、削除できるようになった。

近日中に新たなダッシュボードが公開される予定で、検索結果にユーザの連絡先情報が表示されているかを確認できるようになるとしている。また、連絡先情報を含む新しい検索結果が表示された場合にも通知されると説明している。

同ツールはGoogleアプリでアカウントの写真をクリックして「Results about you」を選択するか、goo.gle/resultsaboutyouにアクセスすることで利用できるようになる。まずは米国(英語)で提供が開始され、近日中に他の言語や地域でも利用可能になる予定であることが伝えられている。