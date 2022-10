富士通は10月25日、高度なコンピューティング技術とソフトウェア技術を誰もが容易に利用できるようにするためのサービス群「Fujitsu Computing as a Service」(以下 CaaS)を日本国内で提供開始するとともに、新たなグローバルパートナー共創プログラム「Fujitsu Accelerator Program for CaaS」を開始した。

「CaaS」は、サステナブルな世界の実現を目指す同社のブランド「Fujitsu Uvance」を体現するクラウドサービス群。現在の社会課題である感染症対策や高機能な新材料の開発、輸配送の人手不足などを最先端のシミュレーションやAI、組合せ最適化などの技術により解決することを目指すものだ。

今回提供するのは、シミュレーションやAI、組合せ最適化問題のアプリケーションを開発・実行するための「Fujitsu Computing as a Service HPC」や「Fujitsu Computing as a Service Digital Annealer」を提供するクラウドサービス、およびアプリケーションの特性に応じた最適な環境の選択や高速化などを支援する「Fujitsu Computing as a Service テクニカルコンサルティングサービス」で、これらはデジタルインフラ「Hybrid IT」のサービスとして提供される。

さらに、スタートアップ企業らと「CaaS」上でユースケースを共創して社会課題の早期解決を目指すパートナープログラム「Fujitsu Accelerator Program for CaaS」を新たに開始する。同プログラムの成果として創出されるアプリケーションを活用し、「Fujitsu Uvance」のサービスの価値拡充を目指すとしている。

現時点で同プログラムに参加しているスタートアップ12社

今後、外部クラウドとの連携による環境強化や「CaaS」のアプリケーション拡充を含めたエンハンス、「CaaS」のアプリケーションを活用した「Fujitsu Uvance」のサービス提供もあわせて進め、2023年度より「CaaS」のグローバル展開を行うということだ。