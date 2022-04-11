ハッカー集団「Anonymous」が依然としてロシアやロシアで活動する企業などを標的としたサイバー攻撃を続けている。Security Affairsは4月10日(現地時間)、「Apr 3- Apr 9 Ukraine – Russia the silent cyber conflictSecurity Affairs」において、4月3日から9日にかけてロシアのウクライナ侵攻に関連して行われたサイバーセキュリティインシデントのタイムラインを伝えた。

Security Affairsはハッカー集団「Anonymous」およびこの団体に関連するとされる団体の活動として、次のインシデントを取り上げている。

ウクライナ侵攻はいまだ収束する気配もなく、ハッカー集団「Anonymous」は今後も同様の取り組みを続ける可能性が高いものとみられる。