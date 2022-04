ロシアの建築会社であるRostproektからデータを窃取、および、掘削・鉱業・水圧粉砕などの業界で使用される機器の設計・製造・保守を行うMashOilからデータを窃取。データはDDoSecrets (Distributed Denial of Secrets)経由で流出(参考「Anonymous is working on a huge data dump that will blow Russia awaySecurity Affairs」)