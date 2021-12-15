米コンピュータ緊急事態対策チーム（US-CERT: United States Computer Emergency Readiness Team）は12月14日（米国時間）、「Microsoft Releases December 2021 Security Updates｜CISA」において、Microsoftが2021年12月版のセキュリティアップデートをリリースしたことを伝えた。

Microsoftは毎月第2火曜日に同社製品に対するセキュリティアップデートをまとめてリリースしている。今月のリリースでは、CVEベースで67件の脆弱性が修正されており、そこにはすでに悪用が確認されている1件のゼロデイ脆弱性が含まれている。

2021年12月のセキュリティアップデートに関する詳細は次のリリースノートにまとめられている。

アップデートの対象となっている製品は次のとおり。

  • Apps
  • ASP.NET Core と Visual Studio
  • Azure Bot Framework SDK
  • BizTalk ESB Toolkit
  • インターネット記憶域ネーム サービス
  • Microsoft Defender for IoT
  • Microsoft デバイス
  • Microsoft Edge (Chromium ベース)
  • Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv)
  • Microsoft Message Queuing
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office Access
  • Microsoft Office Excel
  • Microsoft Office SharePoint
  • Microsoft PowerShell
  • Microsoft Windows Codecs Library
  • Office Developer Platform
  • リモート デスクトップ クライアント
  • ロール: Windows Fax サービス
  • ロール: Windows Hyper-V
  • Visual Studio Code
  • Visual Studio Code - WSL Extension
  • Windows 共通ログ ファイル システム ドライバー
  • Windows Digital TV チューナー
  • Windows DirectX
  • Windows Encrypting File System (EFS)
  • Windows イベント トレーシング
  • Windows インストーラー
  • Windows カーネル
  • Windows Media
  • Windows モバイル デバイス管理
  • Windows NTFS
  • Windows 印刷スプーラー コンポーネント
  • Windows Remote Access Connection Manager
  • Windows Storage
  • Windows Storage Spaces Controller
  • Windows SymCrypt
  • Windows TCP/IP
  • Windows Update Stack

修正された脆弱性に関する個別の情報は、下記のセキュリティ更新プログラムガイドで調べることができる。

Microsoftによると、CVE-2021-43890として追跡されているWindows AppX Installerに関する次の1件の脆弱性については、すでに攻撃への悪用が確認されているという。

そのほか、次の脆弱性は深刻度度が最も高い「Critical(緊急)」に分類されており、早急に更新プログラムを適用することが推奨されている。

  • 2021 年 12 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド

    2021 年 12 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド