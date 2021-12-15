米コンピュータ緊急事態対策チーム（US-CERT: United States Computer Emergency Readiness Team）は12月14日（米国時間）、「Microsoft Releases December 2021 Security Updates｜CISA」において、Microsoftが2021年12月版のセキュリティアップデートをリリースしたことを伝えた。

Microsoftは毎月第2火曜日に同社製品に対するセキュリティアップデートをまとめてリリースしている。今月のリリースでは、CVEベースで67件の脆弱性が修正されており、そこにはすでに悪用が確認されている1件のゼロデイ脆弱性が含まれている。

2021年12月のセキュリティアップデートに関する詳細は次のリリースノートにまとめられている。

アップデートの対象となっている製品は次のとおり。

Apps

ASP.NET Core と Visual Studio

Azure Bot Framework SDK

BizTalk ESB Toolkit

インターネット記憶域ネーム サービス

Microsoft Defender for IoT

Microsoft デバイス

Microsoft Edge (Chromium ベース)

Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv)

Microsoft Message Queuing

Microsoft Office

Microsoft Office Access

Microsoft Office Excel

Microsoft Office SharePoint

Microsoft PowerShell

Microsoft Windows Codecs Library

Office Developer Platform

リモート デスクトップ クライアント

ロール: Windows Fax サービス

ロール: Windows Hyper-V

Visual Studio Code

Visual Studio Code - WSL Extension

Windows 共通ログ ファイル システム ドライバー

Windows Digital TV チューナー

Windows DirectX

Windows Encrypting File System (EFS)

Windows イベント トレーシング

Windows インストーラー

Windows カーネル

Windows Media

Windows モバイル デバイス管理

Windows NTFS

Windows 印刷スプーラー コンポーネント

Windows Remote Access Connection Manager

Windows Storage

Windows Storage Spaces Controller

Windows SymCrypt

Windows TCP/IP

Windows Update Stack

修正された脆弱性に関する個別の情報は、下記のセキュリティ更新プログラムガイドで調べることができる。

Microsoftによると、CVE-2021-43890として追跡されているWindows AppX Installerに関する次の1件の脆弱性については、すでに攻撃への悪用が確認されているという。

そのほか、次の脆弱性は深刻度度が最も高い「Critical(緊急)」に分類されており、早急に更新プログラムを適用することが推奨されている。