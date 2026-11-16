NTTは11月16日、ソースコードを外部のAIサービスに送信することなく、ソフトウェアの脆弱性を発見できるサイバーセキュリティAI技術を開発したと発表した。検証では、従来手法の48%に対し、63%の解析成功率を達成した。

今回開発したのは、AIモデルと独自の解析技術を組み合わせ、組織が管理する環境内で脆弱性を解析する技術。軽量モデルやオープンウェイトモデルを活用できる構成とし、機密性の高いソースコードを外部に送信せずに解析できる仕組みを目指す。

AIエージェントの解析手順を改良、脆弱性発見能力を向上

同技術の特徴は、AIモデル自体の性能向上だけでなく、AIエージェントが脆弱性を解析する手順を改良した点にある。

一般的なAIによる脆弱性解析では、AIモデルがプログラムを読み解き、脆弱性の可能性について仮説を立て、検証する工程を繰り返す。

NTTは、この解析工程に脆弱性研究の知見に基づく「着眼点の手引き」を組み込んだ。AIエージェントがコードの読解や仮説の検証を進める際に、独自のワークフローやツールを活用することで、脆弱性の発見能力を高めたという。

サイバーセキュリティAI技術の全体像

一般的な技術とNTT技術の比較

脆弱性発見の成功率は48%から63%に向上

NTTは、AIエージェントの脆弱性解析能力を評価するベンチマーク「CyberGym」を用いて、開発した技術の性能を検証した。

約1500件の課題からメモリ破壊に関する150件を選定し、既存の解析ワークフローと比較した結果、解析成功率は従来手法の48%から63%に向上。15ポイントの改善を確認した。

また、規模の異なるオープンウェイトモデルを用いた評価でも、中規模モデルとの組み合わせによって性能が向上する可能性を確認したという。

NTTは今後、脆弱性の発見だけでなく、組織固有のリスクに応じた優先度の判断や、修正案の提示・検証までを一貫して支援する技術の開発を進める方針だ。