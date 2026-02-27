ファーウェイ・ジャパンは2月27日、ルーター新製品「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」のクラウドファンディングを「GREEN FUNDING」で開始した。

本体のみの支援額は24時間限定価格で21,780円、超早割価格で22,680円など。本体と中継器のセットは24時間限定価格で33,680円、超早割価格で34,980円など。

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

「雪に覆われた山頂」をイメージしたWi-Fi 7ルーター。ルームライト機能も備え、これまで“隠しておく存在”だったルーターを、“魅せる存在”へ変えることを意識して開発された。暖色から白色までの調光のほか、専用アプリで点灯・消灯の時間も設定できる。点灯・消灯はルーター上部をタッチすることでも切り替え可能。

アプリの調光画面

本体内部の“山”には新開発の透明な「クリスタルアンテナ」を採用した。透明な材料の表面に導電性回路を直接エッチングしたクリスタルアンテナにより、デザインの自由度を高められたという。内部には同アンテナを含め、5GHz用アンテナ4本、2.4GHz用アンテナ2本の計6本のアンテナを搭載している。

親機＋中継器の2台パックも用意され、メッシュ機能に対応。親機には2.5Gbpsポートを2基（WAN／LAN自動判別）備えた。

またIPoE／IPv4 over IPv6機能に加え、専用アプリから接続デバイスの通信を制御できるペアレンタルコントロール機能、電波のカバー範囲を視覚化したヒートマップ診断などを利用できる。

本体サイズは直径123.2mm×高さ250.9mm、重さは約790g。中継器は直径114.8mm×高さ73.5mm、重さは約420g。

2月27日から「SHIBUYA TSUTAYA『GREENFUNDING タッチ＆トライ』ブース」、「蔦屋家電＋」で「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」の展示を行う。

本体の冷却機能