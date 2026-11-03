サンワサプライは10月30日、USB Type-C接続のドッキングステーション「USB-DKMC12BK」を発売した。価格は24,200円。HDMI×2とUSB Type-C×1を使い、最大3画面へ同時出力できる。

サンワサプライ、USB PD対応ディスプレイと組み合わせると便利な3画面対応ドッキングステーション

USB PD対応ディスプレイと組み合わせた運用に対応する点が特徴のドッキングステーション。ディスプレイからUSB Type-C経由で給電を受けながら、ドッキングステーションを介してノートPCへ最大95Wを供給できる。PCとの接続もUSB Type-Cケーブル1本で済むため、映像出力、充電、USB機器、有線LANをまとめて接続できる。

映像出力は最大4K/60Hzの3画面出力に対応。USB PDは最大100W入力に対応し、PCへの給電は95Wまたは85Wを切り替えられる。インターフェイスはUSB Type-C×3、USB Type-A×2、HDMI×2、有線LAN×1を装備。USBポートは最大5Gbpsのデータ転送に対応し、MACアドレスのパススルー機能も備える。

USB PD対応ディスプレイと組み合わせれば、ディスプレイ側の電源を利用してノートPCを充電しつつ、ドック経由で複数ディスプレイや周辺機器をまとめて利用できる。なお、3画面出力を利用するには、接続するPCのUSB Type-Cポートが映像出力に対応している必要がある。