ファーウェイ・ジャパンは5月8日、ルームライト機能を備えたメッシュWi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」の一般発売を開始した。家電量販店のほか、主要ECサイトなどで取り扱う。直販価格は単体モデルが28,380円、本体と中継機のセットが43,780円。

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

「雪に覆われた山頂」をイメージした、ユニークなデザインのWi-Fi 7ルーター。ルームライト機能も備え、電球色から昼白色まで調光もできる。2026年2月27日から、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援募集を開始しており、累計1,220万円以上の支援を得た（現在は支援募集を締め切っている）。

ファーウェイは「多くの方に関心をもっていただき、ご支援いただけた結果を鑑みて、本製品の一般発売を決定した」とした。

アプリでライトの色を調光できる

透明な「クリスタルアンテナ」を新開発し、“山”の内部に採用。透明な材料の表面に導電性回路を直接エッチングしたクリスタルアンテナにより、デザインの自由度を高められたという。内部には同アンテナを含め、5GHz用アンテナ4本、2.4GHz用アンテナ2本の計6本のアンテナを搭載している。

このほか2.5Gbpsポート（WAN／LAN自動判別）の搭載、IPoE／IPv4 over IPv6対応、ペアレンタルコントロール機能、ヒートマップ診断などを利用可能。中継機と組み合わせてメッシュシステムの構築にも対応する。