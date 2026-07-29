エレコムは7月28日、「無線LANルーターなど一部のネットワーク製品のセキュリティ向上のためのファームウェアアップデート実施のお願い | エレコム株式会社 ELECOM」において、同社製の無線LANルータから複数のセキュリティ脆弱性が発見されたと報じた。

これら脆弱性を悪用されると、製品にログインできる攻撃者によって任意のOSコマンドを実行される可能性がある。

確認された脆弱性

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

影響を受ける製品

脆弱性が存在するとされる製品およびファームウェアバージョンは次のとおり。

WRC-X3000GS3-B Ver.1.07よりも前のバージョン

WRC-X3000GS3A-B Ver.1.07よりも前のバージョン

WAB-M1775-PS Ver.2.1.12よりも前のバージョン

WAB-S1775 Ver.2.1.12よりも前のバージョン

WAB-M2133 Ver.2.0.13よりも前のバージョン

WAB-I1750-PS Ver.2.0.7よりも前のバージョン

WAB-S1167-PS Ver.2.0.7よりも前のバージョン

修正版ファームウェア

脆弱性を修正したとされる製品およびファームウェアバージョンは次のとおり。

WRC-X3000GS3-B Ver.1.07およびこれ以降のバージョン

WRC-X3000GS3A-B Ver.1.07およびこれ以降のバージョン

WAB-M1775-PS Ver.2.1.12およびこれ以降のバージョン

WAB-S1775 Ver.2.1.12およびこれ以降のバージョン

WAB-M2133 Ver.2.0.13およびこれ以降のバージョン

WAB-I1750-PS Ver.2.0.7およびこれ以降のバージョン

WAB-S1167-PS Ver.2.0.7およびこれ以降のバージョン

アップデート方法と対策

脆弱性の深刻度は重要(Important)と評価されており注意が必要。当該製品の一部は工場出荷時に自動更新が設定されているが、その他の製品および設定を変更した製品では手動で更新する必要がある。当該製品を運用している管理者は、ファームウェアバージョンを確認し、必要に応じて更新することが望まれている。