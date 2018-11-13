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「TOP500」の最新情報・話題まとめ

スーパーコンピュータ(スパコン)の処理能力ランキング「TOP500」の話題をまとめてお届けします。

2019年01月28日(月)

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TOP500、2018年11月スパコンランキングの注目点を発表

開発/エンジニア 01/28 14:27

2018年12月06日(木)

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SC18 - スパコンまるでわからんBoF 第3回 なぜLinpackは長年にわたって活用されてきたのか

スパコン/HPC 12/06 08:36

2018年12月05日(水)

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SC18 - スパコンまるでわからんBoF 第2回 「スパコンまるでわからん」 - HPCxベンチマークで何を測定すべきか

スパコン/HPC 12/05 08:17

2018年12月04日(火)

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SC18 - スパコンまるでわからんBoF 第1回 スパコンの性能比較を議論するBoFがSC18で開催

スパコン/HPC 12/04 08:31

2018年11月29日(木)

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SC18 - 展示ブースで見た中国の企業、研究機関

スパコン/HPC 11/29 08:39

2018年11月28日(水)

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SC18 - 展示ブースで見た日本の企業、大学、研究所

スパコン/HPC 11/28 08:21

2018年11月27日(火)

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SC18 - 約365の企業・研究機関が出展した展示ブース

スパコン/HPC 11/27 10:05

2018年11月23日(金)

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Green500 - 理研の菖蒲システムBが連続して1位を獲得

スパコン/HPC 11/23 09:10

2018年11月16日(金)

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1位と2位を米国勢が獲得したTOP500 - HPCGも米国勢が1位を獲得

スパコン/HPC 11/16 14:44

2018年11月13日(火)

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省エネスパコンランキング「Green500」 - 理研のシステムが3連覇

スパコン/HPC 11/13 19:46

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2018年11月版TOP500 - 米国のSummitが2期連続トップ

スパコン/HPC 11/13 19:13

2018年08月10日(金)

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高温水冷を使う産総研のABCIスパコン 第4回 ABCIスパコン最大の特徴 温水水冷を読み解く(後編)

スパコン/HPC 08/10 09:30

2018年08月09日(木)

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高温水冷を使う産総研のABCIスパコン 第3回 ABCIスパコン最大の特徴 温水水冷を読み解く(前編)

スパコン/HPC 08/09 09:30

2018年08月08日(水)

Top

高温水冷を使う産総研のABCIスパコン 第2回 ABCIスパコンのネットワーク構成とストレージ構成

スパコン/HPC 08/08 09:30

2018年08月07日(火)

Top

高温水冷を使う産総研のABCIスパコン 第1回 国内最大のスパコンが8月1日より稼動を開始

スパコン/HPC 08/07 09:30

2018年08月02日(木)

Top

Top500で首位となったSummitスパコン 第3回 世界一のスパコンはどのように活用されるのか?

スパコン/HPC 08/02 09:30

2018年08月01日(水)

Top

Top500で首位となったSummitスパコン 第2回 世界一のスパコン「Summit」の性能はどの程度のものなのか?

スパコン/HPC 08/01 09:19

2018年07月31日(火)

Top

Top500で首位となったSummitスパコン 第1回 Top500トップの「Summit」はどのようなスパコンなのか?

スパコン/HPC 07/31 09:05

2018年07月17日(火)

Top

第51回Top500 - 国内トップ性能となる産総研のABCIスパコン

スパコン/HPC 07/17 08:56

2018年07月12日(木)

Top

Top500に見るスパコン業界の動向(後編)

スパコン/HPC 07/12 08:28

2018年07月11日(水)

Top

Top500に見るスパコン業界の動向(前編)

スパコン/HPC 07/11 08:12

2018年07月09日(月)

Top

スパコンのエネルギー効率を競うGreen500 - 理研のシステムが連覇

スパコン/HPC 07/09 10:30

2018年07月06日(金)

Top

第51回のTop500は米国のSummitが中国から首位を奪回

スパコン/HPC 07/06 10:13

2018年06月25日(月)

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2018年6月版TOP500 - 米国、100PFLOPS超えの「Summit」で世界一を奪還

スパコン/HPC 06/25 20:49

2018年03月20日(火)

Top

10億粒子を用いて地滑りや地層の変化を調べるシミュレーション

スパコン/HPC 03/20 09:44

2018年03月19日(月)

Top

リアルタイムに動く80億ニューロンの小脳をスパコンでシミュレーション

スパコン/HPC 03/19 09:12

2018年03月16日(金)

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次世代のスパコンアーキテクチャとなるヘテロジニアス・メニーコア 第4回 ExaFlopsの時代 - スパコンが人間の脳と同程度の計算能力を持つ日

スパコン/HPC 03/16 10:01

2018年03月15日(木)

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次世代のスパコンアーキテクチャとなるヘテロジニアス・メニーコア 第3回 2017年11月のTOP500で日本で1位となったスパコン「暁光」

スパコン/HPC 03/15 09:20

2018年03月14日(水)

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次世代のスパコンアーキテクチャとなるヘテロジニアス・メニーコア 第2回 中国が2018年中のエクサスケールスパコンのパイロット開発を計画

スパコン/HPC 03/14 09:13

2018年03月13日(火)

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次世代のスパコンアーキテクチャとなるヘテロジニアス・メニーコア 第1回 太湖之光と暁光スパコン

スパコン/HPC 03/13 09:51

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