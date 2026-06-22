ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、NIKE AIR JORDAN CHICAGO 1985年製。

NIKE AIR JORDAN CHICAGO 1985年製

当時まだルーキーだったマイケル・ジョーダンの為に、NIKEが1985年に製造した1足。

マイケル・ジョーダンが所属していた「シカゴ・ブルズ」のチームカラーである、赤・黒・白の配色です。現在にかけ、スニーカーヘッズが熱狂する、スニーカーカルチャーにおけるマスターピースにふさわしい1足といえます。

NIKE AIR JORDAN CHICAGO 1985年製

1度は履きたい名作として紹介していますが、製造より40年経過しており、硬化や加水分解などの経年劣化により履く事が叶わない幻のスニーカーです。

当時はまだ生まれておらず履けなかったからこそ履きたい、そんな究極の1足です。

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 200,000円

ブランド ナイキ ジョーダン

在庫店舗 SNEAKER MARKET BY KOMEHYO

※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

バスケの神様「マイケル・ジョーダン」を象徴するスニーカー

このスニーカーの凄さを語る為には、マイケル・ジョーダンの凄さを先にお伝えしなければなりません。

「バスケットボールの神様」と称されるマイケル・ジョーダンを象徴するスニーカーとして君臨しているのが、今回ご紹介したAIR JORDAN1 CHICAGOというモデルです。

CHICAGOは当時、今のような評価をされておらず、当時スポーツ用品店での展開で新型のバスケ用シューズとして発売されたときには、黄色のSALEシールが貼られワゴンセールとなり、当時の定価以下で販売されていました。

しかしマイケル・ジョーダンが圧倒的な得点力とメンタルでシカゴ・ブルズを前人未到の3連覇を2回、6度の優勝へ導き、10度の得点王を獲得すると、彼を象徴するスニーカーとして神聖化されました。現在では、1985年製は手に入らない幻の1足となっています。

このモデルについて、まだまだ伝え足りないことは山ほどあります。もしご興味があれば是非実物を見にいらしてください。(SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 東門永明)

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は販売店舗にお問い合わせください。